Fabriano, un Consorzio tra artigiani cartai per valorizzare la carta tradizionale e la filigrana

FABRIANO – Il Comune di Fabriano ha approvato il progetto per la costituzione di un Consorzio tra artigiani cartai, finalizzato alla valorizzazione e tutela della carta tradizionale e della filigrana, attraverso l’utilizzo di un marchio collettivo di proprietà comunale. Si tratta di un percorso strategico che punta a difendere e promuovere un’eccellenza del territorio, riconosciuta a livello internazionale per il suo valore storico, artistico e produttivo. L’iniziativa si inserisce nelle linee programmatiche dell’Amministrazione comunale, in particolare nell’asse strategico “Bellezza e attrattività”, e rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di tutela, riconoscimento e valorizzazione della carta come bene immateriale e simbolo dell’identità fabrianese. L’iniziativa nasce nell’ambito della Legge Regionale n. 4/2021, che riconosce Fabriano come “Città della Carta e della Filigrana”, e rientra tra i progetti finanziati per l’annualità 2024 dalla Regione Marche. Il progetto approvato dalla Giunta comunale prevede la registrazione del marchio, la redazione di un disciplinare di produzione, la stesura dello statuto e del regolamento interno del Consorzio, la pubblicazione di un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, nonché la realizzazione di una indagine di mercato finalizzata a conoscere gli sbocchi economico-produttivi della carta tradizionale. Il Consorzio sarà costituito con una governance condivisa tra il Comune di Fabriano, in qualità di titolare del marchio, il Museo della Carta e della Filigrana e i soggetti produttori del territorio. Al Consorzio sarà affidata la gestione del marchio collettivo “Carta Tradizionale di Fabriano”, il cui utilizzo sarà riservato esclusivamente alle imprese artigiane consorziate che rispettino il disciplinare tecnico e qualitativo definito. Un comitato tecnico scientifico istituito presso il Museo della Carta e della Filigrana presiederà al corretto impiego del disciplinare nelle produzioni artigiane. Nei prossimi mesi si procederà con la promozione dell’iniziativa, la costituzione del Consorzio, l’indagine di mercato, la nomina del comitato tecnico scientifico e la realizzazione di un logo identificativo.

Le dichiarazioni

«La carta tradizionale di Fabriano è uno dei patrimoni più autentici e identitari della nostra città. Questo progetto segna un passo concreto verso la sua tutela e valorizzazione, non solo sul piano culturale, ma anche produttivo e turistico», dichiara il sindaco Daniela Ghergo. «La costituzione di un consorzio rappresenta un’opportunità per mettere in rete saperi, competenze e imprese del territorio, rafforzando il legame tra la nostra storia e le prospettive future di crescita sostenibile», conclude l’assessore Maura Nataloni.