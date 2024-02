Fabriano, il Consiglio comunale junior presenta il Murales per la pace che sarà realizzato da Mirko Stefanelli

FABRIANO – Il Consiglio comunale Junior di Fabriano ha presentato la realizzazione di un “Murales sulla Pace” presso la Cittadella degli studi, in collaborazione con l’artista locale Mirko Stefanelli. A rendere note le caratteristiche del bozzetto gli assessori Andrea Giombi e Maurizio Serafini, l’artista Mirko Stefanelli, il sindaco del Consiglio comunale Junior, Andrea Pallotta, i consiglieri Marco Boria, Alessandro Sforza, Benedetta Cappelletti, Gabriele Comodi, Andrea Pupili e il dirigente scolastico Gaspari. L’opera artistica avrà come fulcro il tema della pace. Il progetto è stato accolto con entusiasmo dagli istituti scolastici locali e ha ricevuto il plauso e il sostegno della Provincia di Ancona. Il murales si prefigge di essere un punto di riferimento, un luogo di incontro e riflessione per gli studenti, nonché una testimonianza dell’impegno dei giovani consiglieri verso temi di rilevanza globale. L’opera rappresenterà simbolicamente l’articolo 11 della Costituzione Italiana, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Nel murales, creativamente raffigurato, si potrà ammirare l’immagine dell’Italia trasformata in una vibrante scarpa da ginnastica, che simboleggia la gioventù che “calcia” via le armi e i tank, esprimendo il rifiuto della guerra e l’affermazione della cultura di pace. La realizzazione del murales inizierà nei mesi di marzo o aprile, coincidendo simbolicamente con il rinnovo del Consiglio Junior, segnando così un passaggio generazionale e un impegno rinnovato verso i valori della Costituzione e della comunità. La nuova elezione è prevista per il 18 marzo prossimo.

La dichiarazione

«Il tema rappresenterà il desiderio di pace. Questione oggi essenziale e da promuovere soprattutto tra i giovani studenti. Questa colorata iniziativa di educazione civica ha la finalità di fare lasciare un segno ai componenti del Consiglio Comunale Junior dall’alto valore. Un sincero ringraziamento alla Provincia di Ancona e agli Istituti Scolastici», ha commentato l’assessore di Fabriano, Andrea Giombi.