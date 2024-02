Fabriano: conclusi i lavori di ripristino della copertura della palestra Mazzini

FABRIANO – Si è concluso l’intervento di ripristino della copertura della Palestra Mazzini a Fabriano. A darne notizia, attraverso una nota, direttamente l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Daniela Ghergo. «Una problematica nota ai fruitori della palestra, per la presenza di gocciolamenti su tribune e in campo, che è stata risolta in modo definitivo», la rassicurazione. A seguito dell’intervento della ditta Tecnambiente incaricata il 26 luglio dello scorso anno si è provveduto al posizionamento di una nuova struttura in lamiera, in appoggio a quella presente per circa mq. 540 in modo da proteggere l’intera area oggetto di infiltrazioni. Un intervento di circa 40.000 euro che consentirà un utilizzo in sicurezza della struttura per tutti gli atleti.

Le dichiarazioni

«L’attenzione allo sport e agli impianti sportivi da parte di questa amministrazione – ha commentato il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo – continua per renderli fruibili alle tante società e ai tanti atleti che fanno parte del nostro patrimonio sportivo». Per l’assessore Vergnetta, con delega tra le altre ai Lavori pubblici, «la manutenzione degli impianti sportivi, unitamente a quelli scolastici, è un grande impegno per questa amministrazione che a piccoli passi e con le risorse disponibili tenta di dare risposte concrete. Senza tener conto dell’impegno sul PalaGuerrieri, ammontano a circa 320.000 euro le risorse impegnate nella manutenzione degli impianti sportivi», ha concluso l’esponente della Giunta fabrianese.