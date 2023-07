Fabriano: si completa l’organigramma del comune, nominato il Dirigente Ufficio Tecnico

FABRIANO – All’ingresso nella squadra amministrativa dell’assessore alla Comunità e alla Solidarietà, Maurizio Serafini, in sostituzione della dimissionaria Dalia Spuri, si aggiunge un altro importante arrivo nell’organigramma del comune di Fabriano. Vale a dire, il nuovo Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune che il Sindaco ha individuato nell’Architetto Armando Natalini che a breve assumerà formalmente la dirigenza ed è stato incaricato a seguito della procedura di selezione avviata nelle scorse settimane.

La dichiarazione

«L’architetto Natalini – dichiara il Sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo – rappresenta una professionalità di grande esperienza che ci consentirà di recuperare il tanto tempo perduto a causa dell’assenza del dirigente tecnico. Dal nostro insediamento lo scorso anno l’ufficio tecnico, che rappresenta il fulcro dell’attività di un Comune, ha lavorato in pratica senza il dirigente, prima assente per malattia e poi per cessazione dell’incarico. In dodici mesi abbiamo avviato pratiche ferme da anni, partecipato a bandi, iniziato un lavoro di riqualificazione della città, rimesso in moto gli uffici. Averlo fatto senza il dirigente preposto dà la misura di quanto grande sia stato l’impegno della struttura comunale». Il Primo cittadino ringrazia l’assessore Lorenzo Vergnetta, «punto di riferimento centrale per professionalità e competenza», il Segretario Generale e ai dirigenti «che, assumendo l’interim delle varie funzioni tecniche hanno consentito all’attività amministrativa di proseguire regolarmente, e, in modo particolare, ai dipendenti dell’ufficio tecnico e agli operai comunali, che con dedizione e sacrifici hanno lavorato in modo straordinario per consentire alla città di non subire le conseguenze che sarebbero derivate da un arresto dell’attività tecnica. Con l’arrivo del nuovo dirigente avremo una squadra al completo e potremo finalmente mettere a punto tutte le azioni programmate e di cui la città ha bisogno», ha concluso il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo.