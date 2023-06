Fabriano: colpito più volte in volto e alla testa, ucciso 60enne. In stato di fermo la convivente

FABRIANO – Diverse ferite al volto e alla testa che non gli hanno lasciato scampo. A perdere la vita è stato Fausto Baldoni, operaio 60enne residente a Fabriano. La maggior indiziata dell’omicidio è la convivente di 51 anni, fabrianese. Il fatto di sangue è avvenuto in zona via Castelli nel tardo pomeriggio di ieri, 3 giugno. A dare l’allarme, i familiari dell’uomo che hanno contattato le forze dell’ordine, nello specifico i carabinieri della Compagnia di Fabriano che, in pochissimo tempo, avrebbero risolto il caso. La donna, infatti, si trova in stato di fermo, rinchiusa nel carcere femminile di Villa Fastiggi a Pesaro con l’accusa di omicidio volontario.

I fatti

Da quanto si apprende, pare che l’omicidio sia avvenuto al termine di una lite fra la coppia. La convivente avrebbe preso un oggetto contundente e si sarebbe scagliata contro l’uomo, colpendolo più volte al volto e alla testa. Subito dopo, la 50enne si è allontanata da casa. Nel frattempo, i familiari della vittima hanno contattato i carabinieri di Fabriano che, con l’aiuto dei vigili del fuoco che hanno forzato la porta di ingresso, sono entrati nell’appartamento. Nella stanza da letto, il corpo dell’uomo, ormai senza vita. I sanitari del 118 dell’ospedale Engles Profili non constatato il decesso del 60enne. I carabinieri si sono messi immediatamente alla ricerca della 51enne e dopo circa due ore è stata ritrovata in strada in città. È stata portata in caserma e qui interrogata. Pare che non abbia ammesso le proprie responsabilità, ma ci sarebbero elementi probanti che farebbero pensare a un suo coinvolgimento nell’omicidio e, per questo, tutte le sue affermazioni sono al vaglio degli investigatori.

La donna si trova in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario e rinchiusa nel carcere femminile di Villa Fastiggi a Pesaro. Entro mercoledì si svolgerà l’interrogatorio di garanzia con il gip. Nel frattempo, nell’appartamento, sottoposto a sequestro, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia che sarà effettuato a Fabriano domani o, al più tardi, martedì.