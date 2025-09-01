Fabriano, cittadinanza onoraria a tre attiviste curde condannate a morte

FABRIANO – «Fabriano sceglie di stare dalla parte della vita, della libertà e della dignità. Con la cittadinanza onoraria conferita all’unanimità dal Consiglio Comunale a Pakhshan Azizi, Vrishe Moradi e Sharifeh Mohammadi abbracciamo idealmente tre donne curde che non hanno avuto paura di difendere i diritti umani con la sola forza della parola e dell’impegno civile, pagando questa scelta con la condanna a morte. La condanna a morte di Pakhshan, Vrishe e Sharifeh è un attacco alla vita e ai diritti di tutte le donne», le parole della sindaca Daniela Ghergo con le quali si porta a conoscenza dell’approvazione all’unanimità da parte del consiglio comunale di Fabriano della mozione presentata dalle consigliere Marta Ricciotti, Barbara Pallucca, Graziella Monacelli, Maria Nair Crocetti, Nadia Enrica Ghidetti e Valentina Minelli, con la quale si riconosce la cittadinanza onoraria a tre figure che hanno fatto della nonviolenza e della difesa dei diritti il centro della propria esistenza. Pakhshan Azizi ha lavorato a lungo come operatrice umanitaria, portando aiuto a donne e bambini costretti a fuggire dalle guerre, nei campi profughi della Siria e del Kurdistan iracheno. Vrishe Moradi ha trasformato la sua voce in un grido collettivo, denunciando la discriminazione e rifiutando di piegarsi al silenzio imposto dal regime. Sharifeh Mohammadi, sindacalista, ha scelto di battersi per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, rivendicando libertà di associazione e giustizia sociale.

La dichiarazione

«Il nostro gesto è simbolico rispetto al coraggio immenso di queste donne, ma è anche un segnale potente: Fabriano non dimentica, Fabriano non si volta dall’altra parte. Onorare Pakhshan, Vrishe e Sharifeh significa riconoscere che la loro lotta è anche la nostra, perché difendere i diritti umani non è mai una causa lontana, ma un impegno che riguarda ciascuno di noi», conclude la sindaca Ghergo, annunciando che il provvedimento sarà trasmesso al Governo italiano, al Parlamento europeo e alle principali organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani, «affinché la voce di Fabriano si unisca a quella di tante altre comunità che stanno chiedendo la sospensione delle esecuzioni. Fabriano sceglie di non tacere, sceglie di riconoscere, sceglie di difendere i valori universali di dignità, libertà e giustizia».