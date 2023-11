Fabriano: circolo ricreativo controllato e privo del titolo per la somministrazione di bevande, scatta la multa

FABRIANO – Circolo ricreativo a Fabriano privo del titolo abilitativo per la somministrazione di bevande e alimenti e del manuale di autocontrollo relativo alla normativa Hccp, multa di alcune migliaia di euro. L’importo esatto dovrà essere comunicato a breve ai titolari del circolo che, nel frattempo, non sarà chiuso. Questo l’esito più significativo dei controlli effettuati dai poliziotti del Commissariato di Fabriano unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri, così come disposto dal Questore di Ancona d’intesa con il Prefetto, nel corso del fine settimana appena concluso. Un servizio, integrato anche da operatori dell’Ast e della Siae, per arginare le fenomenologie criminali, spesso caratterizzate da episodi di danneggiamenti e atti di vandalismo. In particolare, il controllo si è svolto in tutto il centro storico ed ha interessato anche le zone di viale Moccia ed i giardini Regina Margherita.

Gli esiti

In totale le persone controllate durante il servizio sono state oltre 100, di cui 21 già con precedenti di polizia. Di particolare rilievo quanto accaduto in un circolo ricreativo di Fabriano. In questo caso, oltre agli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza, vi erano anche gli agenti della Polizia locale. Nel momento dell’ispezione, all’interno dei locali del circolo si stava svolgendo una cena conviviale riservata ai soci. In totale, 51 persone presenti che sono state identificate. Gli agenti di polizia hanno richiesto una serie di documentazioni, riscontrando la mancanza del titolo abilitativo per la somministrazione di bevande e alimenti e del manuale di autocontrollo relativo alla normativa Hccp. Una situazione che non comporta la chiusura del circolo, né un procedimento penale. Ma, invece, una sanzione, una multa che dovrebbe aggirarsi ad alcune migliaia di euro e che, presto, sarà esattamente quantificata.