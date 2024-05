Fabriano: primi ciak per il film Come crimini e misfatti, tanta curiosità e molta emozione

FABRIANO – Primi giorni di riprese per il film “Come crimini e misfatti” a Fabriano. Come da programma, il cast diretto dal regista Alessio Pascucci, è arrivato in città e lunedì 29 aprile, è stato impegnato nelle riprese delle prime scene. La location è stata la farmacia di piazza delle Poste. Non sono mancati i curiosi che hanno assistito a questi primi ciak. Nel corso di questa settimana, poi, altri girati riguarderanno alcuni locali cittadini, sempre in centro storico; quindi abitazioni private e, per scene in auto, alcune vie di Fabriano. Emozione per le comparse scelte dalla società di produzione cinematografica e service per cinema e audiovisivi, Guasco, per il film che ha ottenuto il riconoscimento di ‘Prodotto di interesse nazionale culturale’ nel bando del Ministero dei Beni e le Attività culturali. E che vedrà a Fabriano, fino al prossimo 28 maggio, oltre 60 persone tra cast e produzione, presenti in città.

Il film

I primi attori sono stati impegnati nel girare le scene made in Fabriano del film ‘Come crimini e misfatti’: Enrico Borello che il grande pubblico ha potuto apprezzare nella serie Netflix Supersex sulla vita di Rocco Siffredi); Marlon Joubert, giovane attore molto apprezzato dal regista Paolo Sorrentino, tra i protagonisti della serie tv ‘Briganti’; Sara Cardinaletti amata professoressa di Matematica ne ‘Un Professore’. Accanto agli attori, come detto, i primi debutti delle comparse scelte durante il casting fabrianese. «Sono stati giorni intensi e pieni di emozione, come accade sempre quando si inizia a girare», le parole del regista, Alessio Pascucci. «Tutti noi abbiamo apprezzato il grande spirito di collaborazione che l’intera città di Fabriano sta mostrando nei nostri confronti, facendoci sentire sempre accolti e rispettati. L’emozione delle comparse, per il loro debutto, è un sentimento che non dovrebbe mai mancare perché rende vero ed autentico ciò che giriamo. È il segreto per un prodotto di qualità», conclude.