FABRIANO – Era stato condannato per lesioni personali aggravate e aveva proposto istanza per la concessione di misure alternative alla detenzione, quindi di scontare la pena in regime di detenzione domiciliare. Ma, nel frattempo, si sarebbe reso protagonista di ulteriori reati quali: rissa, guida in stato di ebbrezza, resistenza a Pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia ed interruzione di pubblico servizio. Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano hanno provveduto alla carcerazione di un 31enne, disoccupato, da diversi anni residente in città, di origine extracomunitaria, su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

I fatti

Gli agenti di Polizia di Fabriano hanno bussato alla porta del 31enne e lo hanno condotto nel carcere di Montacuto nel pomeriggio di ieri, 21 gennaio, seguito della disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha firmato l’ordine di arresto nei confronti del disoccupato extracomunitario residente da anni nella città della carta. Quest’ultimo, a seguito di una condanna per lesioni personali aggravate aveva proposto istanza per la concessione di misure alternative alla detenzione. Tuttavia, successivamente alla istanza, aveva accumulato ulteriori segnalazioni alla Autorità giudiziaria per rissa, guida in stato di ebbrezza, resistenza a Pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e interruzione di pubblico servizio. Anche la notte di Capodanno in piazza a Fabriano, l’uomo si era reso autore di prolungati momenti di molestia a singoli e disturbo delle attività ludiche connesse agli eventi che avevano richiesto l’azione di diversi operatori di sicurezza in servizio.

Dopo la cattura, preceduta da un tentativo di allontanamento subito intercettato dai poliziotti, l’arrestato è stato condotto presso il Commissariato di polizia cittadino per le attività di completa identificazione. Successivamente è stato accompagnato presso la casa circondariale di Ancona Montacuto per l’espiazione della pena di un anno e 27 giorni. La posizione dell’uomo, inoltre, è stata trasmessa alla Questura di Ancona per la verifica della sussistenza degli elementi normativi che consentano la permanenza sul territorio nazionale.