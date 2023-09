Fabriano e Cerreto D’Esi: droga nelle tasche, doppia segnalazione a carico di due giovani

FABRIANO – Cocaina nascosta nella tasca dei pantaloni. Una segnalazione per uso di sostanze stupefacenti a Fabriano. Altra segnalazione a Cerreto D’Esi. Una denuncia per possesso di un coltello a serramanico. Non conosce sosta il servizio di controllo del territorio messo in atto dai carabinieri della Compagnia di Fabriano teso a contrastare qualsiasi tipologia di reato, a partire dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli

Nei giorni scorsi i militari della Compagnia di Fabriano hanno effettuato una serie di controlli nella zona dei giardini pubblici cittadini Regina Margherita. Ad insospettire i carabinieri, un gruppo di giovani. In particolare un 25enne domiciliato nella vicina Sassoferrato. Dopo averlo identificato, non è sfuggito ai militari il crescente nervosismo del giovane. Per questo motivo si è proceduto ad una perquisizione personale. Una giusta intuizione visto che nella tasca del pantalone, è stata rinvenuta circa 1 grammo di cocaina. Sostanza stupefacente sequestrata. Naturalmente, il sassoferratese è stato segnalato alla Prefettura di Ancona in qualità di consumatore di droga.

In una seconda operazione i carabinieri della stazione di Cerreto D’Esi hanno controllato due giovani di 22 e 24 anni entrambi residenti cerretesi che si trovavano nelle vicinanze dei giardini comunali del paese. Dopo l’esibizione dei documenti, i militari hanno deciso di approfondire ulteriormente il controllo con una perquisizione personale. Uno dei due ragazzi, a questo punto, ha provato a disfarsi di due grammi di marijuana e altrettanti di hashish che nascondeva in tasca. Un tentativo che non è sfuggito ai militari e per questo è stato segnalato alla Prefettura di Ancona. La droga, ovviamente, è stata sequestrata. L’altro giovane, invece, è stato denunciato in quanto nascondeva un coltello a serramanico di cui è vietato il possesso.