Fabriano, riattivare il CAT per giovani e famiglie: il Collegio dei Geometri di Ancona incontra la sindaca Ghergo

FABRIANO – Il Sindaco del Comune di Fabriano, Daniela Ghergo, ha incontrato, presso la sede comunale, la Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Ancona, Simona Domizioli. Erano presenti anche Giampiero Fabbri, Segretario del Collegio di Ancona e Stefano Rossi del Consiglio direttivo.

Scopo dell’incontro era condividere con la massima autorità cittadina la necessità di riattivare l’Istituto CAT (Costruzioni Ambiente Territorio, ex Istituto per Geometri) peraltro funzionante fino a pochissimi anni fa.

Fabriano è una città che rappresenta un nodo importante nell’entroterra della provincia di Ancona, essendo punto di riferimento anche per una parte delle province di Macerata e Pesaro e Urbino e per i limitrofi territori dell’Umbria, svolgendo quindi un ruolo anche nei servizi e nella formazione per un territorio ampio e altrimenti frammentato che fa parte del cratere del terremoto del 2016.

Da sinistra Simona Domizioli_Daniela Ghergo

Per questo motivo il Collegio dei Geometri sta sviluppando da tempo iniziative nel territorio fabrianese. Lo scorso marzo infatti il Collegio ha organizzato con il Gruppo A.Ge.Pro (Associazione Geometri Volontari per la Protezione Civile) di Ancona una giornata di studi dove gli studenti del triennio CAT dell’ IIS Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona hanno potuto toccare con mano la valutazione della sicurezza degli edifici post-sisma. Il progetto ha consentito il sopralluogo in totale sicurezza di due fabbricati nella città di Fabriano: un edificio pubblico del Comune di Fabriano danneggiato dall’evento sismico del 2016 ed un cantiere di un edificio privato residenziale sottoposto ad intervento di miglioramento sismico mediante tecniche d’intervento innovative.

«A Fabriano le professioni tecniche sono in ripresa – ha affermato il Sindaco Daniela Ghergo – l’iniziativa di riaprire il corso CAT trova il nostro pieno sostegno, anche in relazione allo sviluppo della città. Fabriano ha bisogno di iniziative positive che possano riqualificare e potenziare la sua economia e la sua società. Un corso di formazione per una figura professionalizzante è quindi sempre positivo. La città è al centro di un vasto territorio e questa è una proposta che aggrega e rende Fabriano centrale in un’area che ha bisogno di prospettive positive verso giovani e famiglie. La richiesta della riapertura del CAT va in questa direzione per ridare fiducia e investire sul futuro».

«Il Consiglio dei Geometri ha messo nel suo progetto di governo della categoria – ha affermato Simona Domizioli, Presidente del Collegio – la riapertura del corso CAT nel territorio di Fabriano. Il successo dei corsi CAT di Osimo, Ancona, Senigallia e Jesi conferma l’importanza di questo percorso di studi. Il territorio di Fabriano, inserito nel cratere del sisma, non può non prevedere la formazione di figure tecniche protagoniste del processo della ricostruzione post sisma. Si rappresenta che Ancona ospita uno dei primi Corsi di Laurea in Tecniche della Costruzione e Gestione del Territorio presso l’Università Politecnica delle Marche, nato nel 2018, che ha già visto laurearsi numerosi studenti. L’incontro di oggi costituisce un importante momento di sinergia fra la politica ed i professionisti, uniti per un progetto non immediato, con un percorso lungo, ma in cui crediamo molto».

Le parole del Sindaco sottolineano una realtà dove gli istituti tecnici sono in rarefazione anche nella vicina Umbria con la chiusura dei due di Gualdo Tadino e Gubbio.

La riattivazione del corso è una procedura che investe il Ministero dell’Istruzione e del Merito, le Istituzioni locali e le scuole presenti a Fabriano. Quindi i prossimi passi saranno scanditi dalla richiesta di riattivazione presso la Provincia di Ancona ed il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.