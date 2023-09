Giù il sipario su Fabriano Carta è Cultura: aperti tutti i siti culturali della città

Museo della Carta e della Filigrana, Pinacoteca Molajoli, Museo della Stampa Civiltà della Scrittura, Oratorio della Carità, Museo Guelfo, Museo diocesano, Mestieri in bicicletta, Zona Conce, Museo della Vaporiera e Museo della Civiltà contadina aperti per i visitatori

FABRIANO – Dopo tre giorni di grande partecipazione e movimento, la manifestazione della Città Creativa Unesco si chiude oggi, domenica 10 settembre, con Fabriano in Mostra, ossia l’apertura di tutti i siti e contenitori culturali cittadini per l’intera giornata. Museo della Carta e della Filigrana, Pinacoteca B. Molajoli, Museo della Stampa Civiltà della Scrittura, Oratorio della Carità, Museo Guelfo, Museo diocesano, Mestieri in bicicletta, Zona Conce, Museo della Vaporiera e Museo della Civiltà contadina, sono aperti per accogliere i visitatori. Stessa cosa avviene con le chiese e i luoghi di culto che sono tutti visitabili: Cattedrale di San Venanzo, Chiesa di San Filippo – dove è possibile ammirare l’infiorata artistica dedicata a Gentile Da Fabriano e realizzata per l’occasione dai Maestri Infioratori fabrianesi e dall’Ente Palio San Giovanni Battista – Chiesa SS. Biagio e Romualdo, Scala Santa, San Nicolò, San Benedetto, Santa Maria Maddalena. È possibile visitare alcune mostre e partecipare a laboratori: Winners Exhibition Premio internazionale di Acquarello “Marche d’acqua” (Museo della Carta e della Filigrana), “Image Jazz” 10 anni di Jazz e immagini (Complesso San Benedetto), “Storie di Donne” dell’artista Lughia (Palazzo del Podestà), “Portraits” del fotografo Giulio Brega (Oratorio del Gonfalone), Fabriano Industry Elements a cura di Confindustria Ancona (Piazza Giambattista Miliani), “Fiori di carta” mostra e laboratorio a cura di Confcommercio Fabriano (Corso della Repubblica 42), Laboratorio artistico dalla Carta al Libro (Giardini del Poio).

Il programma

Alle ore 11 e alle 15:30 con ritrovo presso la Piazza Giovanni Paolo II sono previste visite guidate ai poli culturali e alla mostra Fabriano Contemporanea, la quale con le sue opere e installazioni distribuite nel centro storico, lungo Corso della Repubblica, Loggiato San Francesco, Palazzo del Podestà, Museo Guelfo e Teatro Gentile continuerà fino al 3 febbraio 2024. Il finissage della manifestazione è previsto alle ore 17 ai Giardini del Poio con la musica e performance del Maestro Marco Agostinelli e il saluto delle autorità comunali.