Fabriano: i carabinieri denunciano per ben 4 volte un 20enne residente in città

FABRIANO – Quattro denunce a una sola persona. Il protagonista del fatto è un 20enne dell’Est-Europa residente a Fabriano. In un posto di blocco effettuato in prossimità del parco Regina Margherita, i carabinieri della Compagnia cittadina hanno fermato un mezzo che mostrava un senso di marcia ondivago ed incerto. Alla guida dell’auto, il 20enne che, dopo essere stato identificato, non si è voluto sottoporre né all’alcoltest, né alle analisi in ospedale. All’atto del controllo del documento, inoltre, si è avvicinato ai militari con fare minaccioso, proferendo frasi ingiuriose. Per tutti questi motivi è stato denunciato, 4 volte, per minaccia e violenza a Pubblico ufficiale, per oltraggio, per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento per la guida in stato di ebbrezza e per accertare la guida sotto l’effetto di stupefacenti. In più, gli è stata elevata una contravvenzione, ritirata la patente e sequestrato il mezzo.

I controlli

Non è stato l’unico risultato di rilievo a seguito dei controlli dei carabinieri della compagnia di Fabriano nel corso dell’ultimo weekend appena conclusosi. A Cupramontana, i militari hanno rilevato, non lontano dalla città, un incidente stradale tra due mezzi. Il conducente, un 50enne del luogo, che ha causato il sinistro, è stato sottoposto dal Nucleo Radiomobile all’esame dell’etilometro. I risultati non hanno lasciato spazi a dubbi. È infatti risultato positivo con un valore sopra 1,5 grammi sul litro, oltre 3 volte il limite massimo consentito. Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente ritirata e l’auto sequestrata. Infine, nel corso del potenziamento dei controlli previsti sabato sera e notte, i carabinieri della stazione di Genga hanno controllato un’auto ferma a bordo strada in una frazione non lontana dal paese. Nel corso della perquisizione è stato rinvenuto meno di un grammo di hashish e il conducente è stato segnalato come assuntore. In più, gli è stata ritirata la patente di guida per 30 giorni e l’auto affidata al proprietario.