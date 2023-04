Fabriano: capi firmati a poco prezzo, ma è una truffa. I carabinieri denunciano il responsabile

FABRIANO – Altre due truffe online scoperte dai Carabinieri della Compagnia di Fabriano. Nel primo caso a cadere nella trappola della rete è stata una donna 40enne di Arcevia. Dopo lunghe indagini è stato denunciato per truffa un giovane di 20 anni residente in Piemonte. Quest’ultimo aveva messo in vendita on-line alcuni capi di abbigliamento firmati. La donna di Arcevia, ingolosita dall’affare, dopo una veloce trattativa tramite scambio di comunicazioni via computer, si è trovato l’accordo tra venditore ed acquirente. La donna, quindi, ha raggiunto lo sportello automatico più vicino per effettuare rapidamente l’operazione. Dall’altra parte del cellulare, infatti, il truffatore la spingeva alla massima celerità, evidenziando come fossero in tanti a chiedergli news sui capi griffati in vendita e a voler concludere l’affare. La 40enne arceviese ha abboccato e, seguendo le istruzioni da parte del giovane piemontese, ha effettuato, con più versamenti, con la scusa che quelli effettuati pochi istanti prima non fossero effettivamente arrivati a destinazione, oltre 2mila euro di accredito. Convinta che tutto fosse in regola, la donna ha atteso per alcuni giorni il corriere per la consegna della spedizione. E, invece, nulla le è stato consegnato. Ha provato a ricontattare il venditore, ma senza esito si è rivolta ai carabinieri che, dopo lunghe indagini informatiche sono riusciti a risalire al responsabile e a denunciarlo per truffa.

La seconda truffa

Nel secondo caso ad essere denunciato è un 30enne di Napoli, già noto alle forze dell’ordine. Vittima un fabrianese 20enne. Quest’ultimo ha contattato il presunto inserzionista che aveva messo in vendita una PlayStation 5. Il giovane di Fabriano ha versato, dopo trattativa, 300 euro sulla Postepay, ma la consolle non è mai arrivata a casa tramite corriere. Il ragazzo fabrianese si è rivolto ai carabinieri, i quali dopo indagini informatiche sono risaliti all’autore della truffa che è stato denunciato.