Fabriano: cani antidroga fiutano gli stupefacenti nella casa di un 30enne, segnalato alla Prefettura

FABRIANO – Una segnalazione per uso di sostanze stupefacenti e una multa per guida in stato di ebbrezza. Sono questi gli esiti più significativi dei controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretti dal capitano Mirco Marcucci. I militari si sono avvalsi anche del fiuto dei cani antidroga, nucleo cinofili di Pesaro, proprio per finalizzare i controlli nel contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. In particolare è scattata una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un 30enne residente a Fabriano, individuato proprio grazie ai due cani che hanno segnalato la presenza di droga. Infatti, nell’abitazione del ragazzo sono stati rinvenuti più di un grammo di hashish, più di un grammo di cocaina e uno spinello. Il giovane è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Ancona.

I furti

Oltre alle attività legate al mondo del contrasto della droga, i carabinieri di Fabriano stanno concentrando la propria azione in merito alla prevenzione dei furti in appartamento. Soprattutto dopo i raid che si sono verificati nelle scorse settimane in alcune frazioni cittadine, Marischio in particolare. I controlli sono iniziati nelle ore serali per proseguire lungo la notte e terminare di prima mattina. Non si segnalano questa volta auto sospette, fermate e controllate. Ma solo un 40enne di Fabriano che è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi su litro e inferiore a 0,8 g/l. Di conseguenza è scattata una sanzione amministrativa da 546 euro e il ritiro della patente di guida. Dalla Compagnia di Fabriano si assicura che nel corso di questo fine settimana, sono in programma ulteriori controlli con militari in divisa e in borghese che saranno impegnati nell’istituzione di posti di controllo lungo le principali arterie cittadine.