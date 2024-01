Fabriano: Buttafuori senza licenza, aggressioni e lesioni, chiusa la discoteca per 15 giorni

FABRIANO – Sospensione per 15 giorni delle autorizzazioni di un locale adibito a discoteca di Fabriano. Questo quando disposto dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, a seguito dell’operazione Pitbull del 20 gennaio scorso che ha portato all’arresto di un 38enne bulgaro residente a Cesena ritenuto indiziato del reato di attività di vigilanza/security abusiva, in quanto aveva allestito, a Cesena, un’agenzia priva di qualsiasi licenza prefettizia che metteva a disposizione in varie locali e discoteche delle Marche, dell’Umbria e anche dell’Emilia, decine di “buttafuori” muniti di tesserini falsi. In attesa di questi ulteriori eventuali sviluppi, il 38enne è stato arrestato in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione illegale di arma da fuoco e munizionamento; deferito a piede libero per la detenzione illecita di sostanze stupefacente, per possesso di anabolizzanti e per ricettazione di tali sostanze. Anche la discoteca di Fabriano era stata controllata dagli agenti di Polizia dove si è accertato che operavano abusivamente addetti al servizio di security. Nello specifico, si trattava di 8 “buttafuori” con tesserini posti sotto sequestro, riportanti diciture false dato che nessuno di loro, alcuni dei quali pregiudicati, risultavano essere regolarmente iscritti negli elenchi prefettizi come da normativa vigente. Gli accertamenti hanno permesso di verificare come il titolare della discoteca avesse sottoscritto un contratto con due agenzie di addetti alla sicurezza, quella di Cesena e un’altra a Perugia, senza richiedere ai loro titolari il possesso della prevista licenza prefettizia. Dagli accertamenti effettuati presso le competenti Prefetture si è verificato come le due agenzie non avessero mai conseguito alcuna licenza. Ma non solo per questo, si è arrivati alla sospensione della licenza della discoteca di Fabriano. In occasione dei controlli per i vigilantes, infatti, gli agenti di Polizia, con l’ausilio di 2 squadre cinofile, hanno effettuato un’ispezione all’interno dei locali. Nei bagni per uomini è stato controllato un giovane, segnalato dal cane antidroga, e trovato in possesso di 3 canne contenenti hashish. Giovane segnalato come assuntore e droga sequestrata. Sempre i cani antidroga hanno permesso il rinvenimento di marijuana dietro le fioriere poste nei pressi dell’ingresso della discoteca.

I precedenti

Già in precedenza, all’interno e nelle adiacenze della discoteca erano inoltre accaduti fatti rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il 14 gennaio scorso una violenta aggressione, verosimilmente a scopo di rapina, all’uscita del locale, ad opera di due uomini e di cui era vittima un ragazzo. Non è stato richiesto alcun intervento delle forze dell’ordine da parte della vittima pare proprio su consiglio dei vigilantes. Il 22 febbraio dello scorso anno, un’altra persona ha presentato querela per il reato di lesioni personali ad opera di due soggetti pregiudicati che venivano successivamente identificati e segnalati. Il giovane, mentre ballava in discoteca, è stato colpito da numerosi pugni che gli avevano provocato lesioni guaribili in 10 giorni. A seguito di tutto ciò, il Questore ha disposto pertanto la sospensione delle autorizzazioni rilasciate all’esercizio pubblico per quindici giorni.