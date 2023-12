Fabriano: biglietti del concerto a prezzi scontati, 20enne truffata. Denunciato 30enne

FABRIANO – Il desiderio di andare al concerto del proprio cantante preferito risparmiando anche, ma in realtà è stato truffato. È accaduto a una 20enne di Fabriano che ha trovato un annuncio di vendita, a prezzo scontato, di due biglietti per il concerto di un cantante di fama internazionale. Immediatamente ha accreditato sul conto corrente del venditore oltre 400 euro. Ha atteso notizie, ma nulla. Ha provato a contattare il venditore, nessuna risposta. Si è rivolta ai carabinieri della stazione di Fabriano che hanno prontamente avviato l’attività investigativa, identificando l’inserzionista. Si tratta di un 30enne nato e residente in Campania che è stato denunciato per truffa.

La seconda truffa

Ancora più articolata la seconda truffa che ha visto coinvolto, questa volta, un 20enne di Sassoferrato. Quest’ultimo è stato contattato da dei sedicenti operatori di Poste Italiane che lo informavano sul fatto che dovesse sostituire la propria tessera Postamat, in quanto scaduta. Per facilitare l’operazione di cambio, gli è stato proposto di incontrarsi fuori dall’ufficio postale. Il giovane sassoferratese non ha notato l’inusuale modus operandi ed ha acconsentito, fissando un appuntamento. Al quale si sono presentati due giovani che gli hanno consegnato una nuova Postamat, all’apparenza vera in tutto, ritirando quella in suo possesso. Un rapido saluto e ciascuno per la propria strada. I due truffatori hanno utilizzato la tessera ritirata al 20enne, effettuando una serie di prelievi per oltre 5.000 euro. Le operazioni sono avvenute sia a sportelli delle Poste di Sassoferrato che fuori provincia. Quando il giovane si è accorto di quanto accaduto ha bloccato il conto, ma era ormai troppo tardi. Dopo lunghe indagini i carabinieri di Sassoferrato, attraverso l’ausilio delle telecamere nei luoghi dove sono stati effettuati i prelievi e attraverso la lettura delle targhe con il sistema apposito, sono riusciti a identificare e denunciare il 25enne e il 30enne, residenti a Napoli, uno dei due pluripregiudicato, per truffa in concorso.