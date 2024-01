Fabriano: Best of the Apps tira le somme di quanto realizzato l’anno scorso

Nata per supportare e rilanciare tutti i micro e piccoli produttori Agroalimentari locali attraverso portali online e tramite le Piattaforme Best of The Apps, con Amazon e E-Bay, ha portato a un fatturato dei primi 11 mesi del 2023

FABRIANO – Best of the Apps, uno dei molteplici progetti ideati dalla Fondazione Aristide Merloni di Fabriano, in particolare del presidente Francesco Merloni e del vicepresidente Gian Mario Spacca, dopo il terremoto del 2016, tira le somme del 2023. Nata con un unico scopo, quello di fornire, supportare e rilanciare tutti i micro e piccoli produttori Agroalimentari locali (circa 350 tra Insaccati, Formaggi, Olio, Legumi, Farine, Pasta, Confetture, Miele, Vino, ecc), attraverso portali online e tramite le Piattaforme Best of The Apps, con Amazon e E-Bay, ha portato a un fatturato dei primi 11 mesi del 2023: 233mila euro, circa 25mila articoli spediti. Vista la continua crescita, sia di conoscenza dei prodotti che di vendita, da Gennaio 2021 l’attività solidale si è tramutata in vera e propria attività commerciale con il fabrianese Jonathan Strabbioli nominato amministratore e socio dell’azienda stessa insieme con l’ingegner Merloni e il dottr Spacca. In soli due anni il fatturato è raddoppiato arrivando a posizionare gran parte dei prodotti nei primi posti di tutti i motori di ricerca. La continua ricerca sia di nuovi produttori, la condivisione e la conoscenza del territorio, hanno reso possibile un incremento decisamente consistente di vendite in Italia e in Europa, prime tra tutte Germania, Spagna, Francia e Regno Unito.

La dichiarazione

«In soli due anni il fatturato è raddoppiato arrivando a posizionare gran parte dei prodotti nei primi posti di tutti i motori di ricerca», si legge nella nota. «Un andamento aziendale 2023 a doppia velocità: nel primo semestre, benché il fatturato rispetto al 2022 sia raddoppiato, l’azienda ha dovuto assorbire molteplici fattori non positivi derivanti dai rincari provenienti dai costi dei prodotti con un aumento delle spese gestionali soprattutto sul Market Amazon. Mettendo a frutto l’esperienza acquisita nelle varie piattaforme di vendita on-line a partire dal terzo trimestre 2023, con la supervisione del Consulente Aziendale interno Gustavo Palazzo, si è potuto procedere ad una migliore gestione di ogni aspetto commerciale ed il riordino dei costi così come il riassetto di tutti i prezzi di vendita che hanno dato modo di riequilibrare i margini negativi della prima parte dell’anno. La chiusura positiva di quest’anno è un vero stimolo per tutta l’organizzazione Best Of The Apps ed un vero e proprio trampolino di lancio per un 2024 che sarà all’insegna della crescita, consapevolezza delle potenzialità e degli obiettivi per l’apertura di nuovi mercati», si conclude la nota.