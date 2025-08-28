Undici sono operai e 12 impiegati, di cui 5 nell’area della progettazione. Questi gli esiti delle prime due sessioni di conciliazioni

FABRIANO – Sono 23 i dipendenti della Beko Europe che hanno deciso di aderire al piano di incentivazione all’esodo previsto dall’accordo sottoscritto tra parti sociali, istituzioni e azienda, nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy: 11 sono operai e 12 impiegati, di cui 5 nell’area della progettazione.

Questi gli esiti delle prime due sessioni di conciliazioni svoltesi il 31 luglio e oggi, 28 agosto. Le uscite degli esuberi individuati avverranno solo dietro incentivi, fino a un massimo di 90mila euro a seconda dell’età anagrafica dei lavoratori che ne vorranno usufruire.

Il commento

«Uscite volontarie che nei fatti sono comunque parte di una procedura di licenziamento collettivo. A queste vanno sommate tutte quelle persone messo in ammortizzatore sociale al massimo utilizzo (cassaintegrazione a zero ore), quindi figure che non lavoreranno: circa 45 persone impattate sono le posizioni del centro ricerca e sviluppo del lavaggio (R&D) a cui corrispondono progetti che non verranno più sviluppati in Italia. Si ha l’impressione di vivere un lento prosciugarsi degli uffici che a breve rischiano di non poter più essere considerate un “head quarter”, mentre nello stabilimento di Melano resta tanta cassaintegrazione e grande imprevedibilità delle produzioni con forti cadute della condizione di vita ed economiche delle persone che ci lavorano», commenta Pierpaolo Pullini, componente della segreteria Fiom di Ancona, nonché responsabile per il distretto produttivo di Fabriano.

«Sarà fondamentale a questo punto mettere in campo gli incontri di verifica in sede ministeriale per monitorare l’andamento del piano industriale, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti, nello specifico nei nuovi prodotti e nei nuovi processi produttivi a fronte di un mercato sempre più difficile che richiederebbe interventi di politiche industriali vere e non solo annunci o ammortizzatori sociali, ma una discussione più strutturata ed organica iniziando dalla convocazione del tavolo nazionale del settore Elettrodomestico», conclude.