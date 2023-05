Fabriano: bagarre politica sul PalaGuerrieri, tutti contro tutti. Appello agli imprenditori

FABRIANO – Il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, rilancia sul PalaGuerrieri. Secondo la tabella di marcia verrà riaperto entro la fine del prossimo anno, al termine dei lavori di ristrutturazione da 4milioni di euro. A breve convocherà gli imprenditori della città. Dopo qualche ora dallo sos lanciato, con una lettera, dal presidente della società Janus Basket, Mario Di Salvo, dove, tra le altre cose, è stato evidenziato che «non esiste città con un’imprenditoria locale che ha così poco a cuore le sorti della propria città», il primo cittadino prende posizione. «Con il Credito Sportivo abbiamo già avviato la pratica per prendere il mutuo necessario. Nelle prossime settimane avremo l’avviso pubblico per individuare l’impresa che farà i lavori. Sono al lavoro per verificare la fattibilità di un progetto di aggregazione delle forze economiche e sociali della città che consenta di dare una prospettiva. È un percorso – dice Ghergo – che va avviato e che necessita di uno spirito di compartecipazione da parte di tutti coloro che hanno a cuore l’aggregazione sportiva e l’attaccamento a Fabriano. Senza lasciare spazio alle polemiche che creano solo disgregazione». Ma dall’opposizione, l’esponente di Fdi, Danilo Silvi, chiede che il Primo cittadino lasci la delega allo sport.

La polemica

«Leggere della difficoltà della società a continuare a sostenere gli oneri di un campionato impegnativo in serie B fa male. Ci riporta al tema di quanto sia impegnativo garantire oggi la sopravvivenza delle società sportive. L’Amministrazione comunale ha finora fatto tutto quanto era possibile per consentire di riavere – prosegue la Ghergo – il PalaGuerrieri. Ora non analizziamo perché siamo arrivati a questo punto, con un palazzetto chiuso dal 2021 (per mancato rinnovo autorizzazione pubblico spettacolo, ndr) e nessuna iniziativa presa prima, quando si sarebbe potuto e dovuto fare sfruttando i bandi, la sospensione covid e un costo delle materie prime dimezzato. Mettiamoci tutti al lavoro. Anche se il compito di un’Amministrazione si ferma molto prima, noi faremo la nostra parte chiamando a raccolta e provando ad aggregare le forze della città». Ma scattano le polemiche. Pino Pariano, gruppo di minoranza “Sorci Fabriano c’è 30001” chiede al sindaco «di impegnarsi in prima persona per trovare più soggetti possibili per garantire un serio appoggio economico». Danilo Silvi, Fratelli d’Italia: «Solidarietà al presidente Di Salvo e alla società. Sul PalaGuerrieri sono state fatte tante promesse. Ho protocollato una mozione affinché il Sindaco rimetta la delega allo Sport» Paolo Paladini, capogruppo Partito Democratico, dà le responsabilità all’ex giunta M5s. Poi attacca il presidente Di Salvo. «Se si ritiene di non poter proseguire nella sponsorizzazione del basket, a livello agonistico, lo si dica chiaramente e non si “spari”, a casaccio».