Fabriano: avvicendamento nella Giunta Ghergo, a Dilia Spuri subentra Maurizio Serafini

FABRIANO – Avvicendamento nella Giunta di Fabriano guidata dal sindaco, Daniela Ghergo. Ha rassegnato le dimissioni con motivazioni esclusivamente personali e non politiche, l’assessore Dilia Spuri. Dimissioni accettate dal Primo cittadino che ha nominato Maurizio Serafini come nuovo Assessore con deleghe: Welfare; Servizi Sociali; Fragilità. Politiche della famiglia; Pari opportunità; Politiche abitative, Politiche educative; Coesione sociale; Resilienza; Inclusione e Volontariato. «L’assessore Dilia Spuri – dichiara il Sindaco Daniela Ghergo – lo scorso anno ha assunto l’incarico amministrativo consapevole della difficoltà di conciliare il suo ruolo con la professione di medico di famiglia, in un periodo impegnativo come quello post covid. La sfida è stata raccolta e grazie alla competenza e alla professionalità dell’assessore Dilia Spuri abbiamo potuto riannodare molti fili con il mondo dell’associazionismo e del volontariato e avviare progettualità di cui vedremo i frutti nei prossimi mesi. Di fronte ai crescenti impegni dell’assessore dettati dal duplice ruolo svolto, professionale e amministrativo, di concerto con lei e per rispetto al suo altissimo senso di responsabilità, abbiamo ritenuto che il suo apporto all’amministrazione e alla città in futuro possa configurarsi in forme diverse, che valorizzino l’alto apporto umano e professionale che la dottoressa Dilia Spuri ha sempre messo a disposizione della nostra comunità. Alla dottoressa Spuri, figura amatissima e stimata per la sua dedizione agli altri, la più votata della lista civica Progetto Fabriano alle scorse elezioni amministrative, va il ringraziamento mio personale e dell’intera Giunta per il gran lavoro svolto, e l’ulteriore ringraziamento per la disponibilità a continuare l’impegno e il sostegno all’amministrazione in altri ruoli a servizio degli altri, dei più bisognosi e dei più deboli, come ha sempre fatto in tutta la sua vita e per la sua intera carriera di medico di base». Il testimone passa a Maurizio Serafini, «conosciuto e stimato in città e con grandi competenze manageriali, profondo conoscitore del mondo dell’associazionismo e del volontariato, a cui va il mio ringraziamento per la disponibilità a continuare il lavoro fin qui svolto in un settore così importante e delicato come quello dei servizi sociali, del welfare, delle politiche educative e abitative, dell’inclusione sociale. Ha tutte le qualità necessarie per gestire in modo incisivo le deleghe che gli ho affidato, seguendo le linee programmatiche del nostro progetto che rappresentano la bussola con la quale ogni assessore deve orientarsi», ha concluso il sindaco Ghergo.

Dilia Spuri

Le dichiarazioni

«Per me è stata un’esperienza totalizzante – dichiara l’ormai ex assessore Dilia Spuri – servire la propria città è un dono e un privilegio. Il mio grande rammarico è di non aver potuto proseguire a causa dell’impegno sempre maggiore richiesto dalla mia professione: sono un medico di base, ruolo che richiede grande impegno e dedizione, accentuatisi nel periodo post pandemico. Le stesse necessarie per amministrare e che vanno garantita al meglio. Ringrazio dal profondo del cuore Daniela, il Sindaco che mi ha fortemente voluta in squadra, e tutti i colleghi della Giunta per la strada fatta insieme. Rimarrò dentro questa esperienza con entusiasmo e convinzione, per continuare a dare il mio apporto di idee ad un progetto per la città che ho condiviso fin dal suo nascere e di cui mi sento parte». Il primo commento del neo assessore Maurizio Serafini. «Ringrazio il Sindaco Daniela Ghergo e l’intera Giunta per la fiducia che hanno espresso nei miei confronti, consapevole dell’importanza dell’incarico e l’impegno che implica. Una “chiamata al servizio” sicuramente impegnativa che interpreterò in continuità con il mio impegno in ambito civico e associativo, che è il mio mondo di provenienza ed appartenenza. La sensibilità e la competenza di Dilia Spuri saranno il mio principale riferimento per cercare di entrare velocemente nel ruolo e portare il mio contributo per le necessità della città, in un grande lavoro di squadra. La mia estrazione è quella della scuola di Don Pietrino Ciccolini, compianto parroco di Precicchie, riassunta tutta in quello splendido “mi interessa”. Fabriano ed il suo territorio hanno bisogno di cura, che parta da ognuno dei suoi cittadini e finisca nelle azioni degli amministratori», ha concluso.