FABRIANO – «La pediatria dell’ospedale Engles Profili di Fabriano dall’inizio del mese è aperta dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 8 alle 14». Lo comunica l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. Un passo importante verso una pressante richiesta da parte di tutti i residenti del comprensorio fabrianese, considerando l’alto numero di adolescenti e bambini presenti nei cinque Comuni del comprensorio di riferimento. «Sono infatti stati assunti due pediatri con un avviso a tempo determinato, uno ha preso servizio il 1 giugno e l’altro arriverà il 1 luglio. Era una promessa che avevamo fatto alla cittadinanza. Abbiamo incontrato difficoltà dovute alla carenza di medici, ma siamo riusciti a superarle», ha proseguito l’assessore Saltamartini.

L’annuncio

La Pediatria di Fabriano fino al mese di maggio era aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, con servizi coperti a turno dai pediatri di Jesi. Ci sono due letti di osservazione pediatrica e per l’ortopedia, visite specialistiche, consulenze per pronto soccorso ed otorinolaringoiatria. «L’estensione dell’orario servirà anche a ridurre la mobilità passiva verso l’Umbria- sottolinea l’assessore – il bacino di utenza è ampio (l’Ambito 10 comprende i comuni di Fabriano, Sassoferrato, Genga, Cerreto d’Esi e Serra San Quirico) , ci sono tra i 6 mila e i 7 mila bambini. Ringrazio la AST Ancona, il Primario del Carlo Urbani di Jesi Antonella Bonucci che col suo staff ha garantito il servizio e l’assessore Chiara Biondi per l’interessamento», ha concluso l’assessore Saltamartini.