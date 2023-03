Fabriano e Arcevia: incontri formativi dei Carabinieri con gli studenti

Toccate varie tematiche, dalle normative sugli animali a specifiche peculiarità come l'intervento in incendi boschivi ma anche la consapevolezza nell'uso dei social

FABRIANO – Un incontro formativo per gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Morea-Vivarelli” di Fabriano, in particolare per gli alunni dell’indirizzo agrario, articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio”. A salire in cattedra il Capitano Mirco Marcucci, comandante Compagnia Fabriano; il Maresciallo Ordinario Tiziano Latini comandante stazione Carabinieri Forestale di Sassoferrato; Maresciallo Simone Novelli comandante stazione Forestale di Fabriano.

L‘incontro

L’Aula magna dell’Istruzione Superiore “Morea-Vivarelli” di Fabriano gremita da studenti delle classi IV, dai docenti e dal dirigente scolastico Emilio Procaccini, per ascoltare i vertici territoriali dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali per una lezione particolare. Il Capitano Mirco Marcucci, (comandante Compagnia Fabriano), il Maresciallo Ordinario Tiziano Latini (comandante stazione Carabinieri Forestale di Sassoferrato) e il Maresciallo Simone Novelli (comandante stazione Forestale di Fabriano) hanno catturato l’attenzione dei presenti toccando vari argomenti e temi. In particolare: competenze dei forestali, cosa fanno, normativa sugli animali, maltrattamento degli animali e specifiche peculiarità come intervento in incendi boschivi. Spazio anche alla normativa agroalimentare. Sono state affrontate, dunque, tematiche specifiche degli studenti, considerando il loro indirizzo di studio. Non sono mancate domande e richieste di approfondimento.

Arcevia

I Carabinieri della compagnia di Fabriano hanno tenuto una lezione di legalità presso l’Istituto Bettino Padovano Corinaldesi, sede distaccata di Arcevia. Hanno partecipato oltre 60 ragazzi. Lezione sulla legalità è stata tenuta da Capitano Mirco Marcucci comandante compagnia carabinieri di Fabriano; dal Maresciallo Capo Mario De Santis, comandante stazione di Arcevia e dal Maresciallo Paolo Scarponi, comandante stazione Forestale di Arcevia. Nel corso dell’incontro con gli studenti dell’istituto superiore, sono state approfondite le conseguenze giuridiche e non solo delle proprie azioni a partire dallo spaccio di sostanze stupefacenti, l’abuso di alcool prima di mettersi alla guida di un mezzo. Particolare attenzione è stata data alla consapevolezza nell’uso dei social network, al ruolo delle forze dell’ordine, come funziona una compagnia e una stazione locale dei Carabinieri e dei forestali.