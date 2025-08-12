Fabriano: approvato il nuovo Piano comunale di Protezione civile

Il Piano è composto da un modulo generale e cinque moduli di rischio specifici (sismico, idrogeologico e idraulico, incendi boschivi e di interfaccia, industriale e antropico, neve)

FABRIANO – Il consiglio comunale di Fabriano ha approvato il nuovo Piano comunale di Protezione civile. Il Piano – composto da un modulo generale e cinque moduli di rischio specifici (sismico, idrogeologico e idraulico, incendi boschivi e di interfaccia, industriale e antropico, neve) – contiene un totale di 68 elaborati, fra relazioni, cartografie e schede operative. L’obiettivo è fornire uno strumento di facile consultazione e pronto utilizzo in caso di emergenza, traducendo in procedure concrete i requisiti previsti dalle normative nazionali e regionali. Tra i contenuti principali, la suddivisione del territorio comunale in tre macrosettori (fascia appenninica, fascia centrale e fascia subappenninica), ciascuno articolato in due settori, per un totale di 39 aree di emergenza: 27 aree di attesa per la popolazione, 4 aree di ammassamento per mezzi, materiali e macerie, e 8 aree di ricovero, con una capacità complessiva superiore al fabbisogno stimato anche in assenza dell’utilizzo del Pala Guerrieri, attualmente in ristrutturazione. Il Piano individua inoltre 16 edifici strategici, ciascuno geolocalizzato e dotato di schede tecniche, con funzioni di comando e controllo, ricovero di popolazione e soccorritori, servizi sanitari e ordine pubblico. Sono stati previsti anche “cancelli” per la chiusura temporanea di tratti viari a rischio, così da garantire l’incolumità e l’efficacia dei soccorsi. Il documento prevede anche il futuro posizionamento di cartellonistica su tutto il territorio per indicare aree di raccolta e soccorso, intervento non ancora realizzato per mancanza di fondi ma per cui si punta a ottenere finanziamenti regionali.

La dichiarazione

«Questo nuovo documento è il frutto di un lavoro lungo e scrupoloso, che ha analizzato in dettaglio le criticità e le risorse del nostro territorio. Lo abbiamo voluto chiaro, operativo e di immediata consultazione, perché in emergenza non c’è tempo per interpretare: ogni minuto deve essere speso per agire. È uno strumento pensato per tutelare la comunità oggi e in futuro», ha commentato il sindaco di Fabriano e responsabile della Protezione civile, Daniela Ghergo.