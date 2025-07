Fabriano: approvato il progetto esecutivo per la rotatoria davanti all’ingresso dell’ospedale

FABRIANO – La Giunta comunale di Fabriano ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova rotatoria urbana davanti all’ospedale Engles Profili, all’intersezione tra viale Stelluti Scala, viale Campo Sportivo e via Marconi. «Un’opera strategica per la viabilità cittadina, che punta a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico in un nodo stradale caratterizzato da elevati flussi veicolari», evidenziano dalla Giunta. L’intervento prevede una spesa complessiva di 140.000 euro, di cui 78.400 euro richiesti come contributo regionale attraverso la partecipazione al bando per il miglioramento della rete stradale, promosso dalla Regione Marche. Il Comune cofinanzierà l’opera con 61.600 euro, già stanziati nel bilancio comunale. Il progetto esecutivo comprende non solo la realizzazione della rotatoria, ma anche interventi per il superamento delle barriere architettoniche e il miglioramento dei percorsi pedonali, in linea con i criteri di premialità previsti dal bando regionale. Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza di tutti gli utenti della strada e alla valorizzazione degli spazi pubblici limitrofi. Per la realizzazione dell’intervento il Comune ha già acquisito la disponibilità delle aree necessarie, grazie anche alla collaborazione dell’Ast Ancona, proprietaria di una porzione marginale dell’area interessata, che ha concesso un diritto di superficie di lungo periodo a favore del Comune.

La dichiarazione

«Con questo progetto si risponde concretamente a una criticità della viabilità cittadina», ha commentato il Sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo. «Si migliora la sicurezza, garantendo una maggiore fluidità del traffico in un’area strategica per la mobilità urbana. È un passo importante per rendere Fabriano una città più funzionale e sicura per tutti, automobilisti e pedoni», ha concluso.