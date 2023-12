Fabriano: approvata sesta variazione di Bilancio del 2023: 675mila euro tra entrate e spese

FABRIANO – Variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale di Fabriano. Si tratta della sesta di quest’anno per un importo tra maggiori entrate e spese di 675.000 euro. «Nell’anno 2023 sono stati 5,5 i milioni di euro che con le diverse variazioni di bilancio sono stati spesi per venire incontro alle esigenze della comunità fabrianese. Stiamo parlando di circa il 20% del bilancio totale dell’ente. Gli impegni assunti per la realizzazione degli investimenti nei lavori pubblici sono stati di 11 milioni; la movimentazione di cassa ha fatto registrare un’ottima performance in quanto dai 20 milioni del 2022 si è scesi a circa 10 del 2023 a dimostrazione di un’alacre attività dell’Amministrazione e della macchina comunale», fanno sapere dall’Esecutivo guidato dalla sindaca, Daniela Ghergo. Nel dettaglio della variazione le maggiori voci riguardano alcuni interventi di somma urgenza relativi alla buca stradale nella frazione di Albacina (148.500 euro) e agli interventi di abbattimento degli alberi a causa del forte vento delle settimane scorse (56.000 euro). «È stato registrato un consistente debito fuori bilancio a carico dell’ente risalente al 2019 e anni seguenti quale conseguenza del mancato pagamento da parte del Comune alla Provincia delle spese relative al Centro per l’impiego e la formazione. Il Comune sta facendo gli opportuni approfondimenti sulle responsabilità, ma prudenzialmente la cifra di 180.000 euro è stata messa a bilancio».

Altri interventi riguardano gli impianti di videosorveglianza (26.600 euro), il servizio e i beni per la refezione scolastica (14.000 euro), l’assistenza a bordo per il trasporto scolastico e dei disabili (15.000 euro), servizi, acquisti e manutenzioni per i poli culturali (museo della carta e della filigrana, pinacoteca e biblioteca) per 40.000 euro, area giochi per parchi e giardini (10.000 euro), oneri di urbanizzazione e acquisto beni per manutenzione strade e viabilità (52.000 euro), segnaletica per la mobilità urbana (5.000 euro) e allaccio acqua per sgambatoio cani (1.100 euro). Sul fronte delle entrate, la maggiore ha riguardato la quota parte del fondo per l’assistenza e l’autonomia per circa 63.000 euro, mentre in tema di investimenti si è proceduto anche alla variazione del piano delle opere pubbliche per gli interventi relativi alla rotatoria della Pisana (250.000 euro, di cui 100.000 a carico del Comune), all’adeguamento del finanziamento per la ricostruzione del palazzo Anagrafe (46.000 euro) e all’incremento del piano finanziario per l’intervento finanziato dal Gal relativo all’abazia di San Biagio in Caprile (44.400 euro).

Le dichiarazioni

«Con questa sesta e ultima variazione del bilancio dell’anno corrente – dichiara la sindaca di Fabriano Daniela Ghergo – diamo ulteriori risposte rispetto alle esigenze della città e delle frazioni, grazie ad un metodo di gestione finanziaria al contempo rigoroso e flessibile che ha consentito anche una velocizzazione dell’azione amministrativa. Diversi sono gli interventi: da quelli emergenziali dovuti agli eventi atmosferici a quelli per la sicurezza dei cittadini, le strade, la qualità dei servizi, la cultura e il tempo libero. Proseguiamo anche nel rilancio degli investimenti che, oltre a rinnovare il patrimonio pubblico, producono lavoro e occupazione». Per l’assessore al Bilancio e alla Progettualità, Pietro Marcolini «con il bilancio 2023 abbiamo movimentato importanti risorse a beneficio della comunità, efficientato l’azione della macchina amministrativa e intercettato nuove risorse attraverso la partecipazione a bandi. Il percorso virtuoso intrapreso, tuttavia, deve fare i conti con un quadro della finanza pubblica che sta riassumendo le vesti dell’austerità e ripropone la visione miope del taglio di risorse agli Enti locali. Cercheremo di affrontare questo contesto, tenendo fermi i nostri obiettivi e ricercando la collaborazione e la corresponsabilità della comunità locale secondo principi di equità».