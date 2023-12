Fabriano: apertura nuove attività commerciali in centro storico, l’inversione di tendenza

FABRIANO – Inversione di tendenza nel centro storico di Fabriano in termini di nuove aperture commerciali. Ad evidenziarlo il responsabile sindacale della sezione cittadina della Cna, Marco Silvi. «È stata inaugurata da pochi giorni una nuova attività commerciale, il cui titolare è Francesco Cardarelli, giovane neo imprenditore di 29 anni. In un periodo storico contraddistinto dal susseguirsi di crisi socio economiche dovute a vari fattori che hanno di fatto messo in crisi anche l’economia locale, l’apertura di una nuova attività è sempre una buona notizia, se poi si parla di giovani che credono nelle potenzialità del territorio al punto da decidere di investirci, allora dal buono si passa all’ottimo», le parole di Silvi.

La dichiarazione

«Come associazione di categoria abbiamo denunciato nei mesi scorsi il saldo negativo tra nuove aperture e chiusure di attività nel centro storico di Fabriano. Nell’arco dell’ultimo mese invece la tendenza si è fortunatamente invertita e, insieme alla nuova attività di Francesco, riscontriamo alcune nuove aperture che senza dubbio contribuiscono insieme a rivitalizzare il cuore della città della Carta». Merito anche delle attività organizzate del neonato gruppo di commercianti “Fabriano in Centro” «che, insieme alle numerose altre che si stanno svolgendo con successo nell’ambito del calendario natalizio presentato dall’Amministrazione, costituiscono un segnale assolutamente positivo che arriva dal tessuto fabrianese. Viste le difficoltà che oggi affrontano i centri storici, soprattutto dell’entroterra, e considerate le imminenti festività, possiamo certamente pensare alle nuove realtà commerciali che hanno recentemente inaugurato come un bel regalo di Natale anticipato per Fabriano e per tutti i fabrianesi», ha concluso il responsabile sindacale della Cna di Fabriano, Marco Silvi.