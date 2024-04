Fabriano: apertura Chalet dei giardini pubblici a rischio. Bando per la gestione Mercato coperto

FABRIANO – A rischio l’apertura del locale simbolo della movida estiva a Fabriano, soprattutto per i giovanissimi: lo chalet dei giardini pubblici Giardini Margherita. È andato infatti deserto il bando per la gestione approntato dall’Amministrazione comunale a guida Daniela Ghergo. E non mancano le polemiche con chi se la prende con il prezzo a base d’asta fissato, pari a 32mila euro, visto che altrettanti fondi sarebbero spesi dall’eventuale gestore per lavori di ristrutturazione. Ma anche il rischio che la Sovrintendenza possa bloccare tutto dopo l’eventuale affidamento. O chi ancora critica i vincoli legati all’organizzazione di spettacoli con musica dal vivo, vista la vicinanza con molte abitazioni. «Il luogo di ritrovo estivo, storico per eccellenza di tutti quelli che vivono nell’entroterra è tristemente chiuso», attacca il consigliere di minoranza, Pino Pariano. Eppure si è avuto tutto il tempo necessario affinché si procedesse con l’apertura in queste belle giornate di sole. Sicuramente, in questi giorni di caldo, lo Chalet avrebbe valorizzato il giardino pubblico fabrianese, nel quale sia cittadini che turisti vi passano molto tempo. Ecco perché chiedo all’Amministrazione comunale di adoperarsi affinchè si possa trovare al più presto una soluzione che permetta, soprattutto ai ragazzi, di godere del luogo simbolo dell’estate della città della carta», le sue parole. Dal canto suo, la Giunta Ghergo per evitare l’alto rischio di non apertura per questa stagione, potrebbe muoversi in direzione di trattative private. Ma non è detto che si riesca a trovare qualche imprenditore interessato.

Mercato coperto a Fabriano

Mercato coperto

Nel frattempo, il comune di Fabriano annuncia l’apertura della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dell’immobile comunale il Mercato coperto situato in Piazza Garibaldi. «L’obiettivo di questa iniziativa è di riqualificare l’area e concedere l’immobile secondo una procedura concorsuale di aggiudicazione finalizzata sia alla riqualificazione del bene che alla promozione delle tipicità locali. Il Mercato Coperto ha una superficie utile di circa 690 mq ed è destinato all’attività di promozione e vendita di prodotti del territorio ed alla somministrazione di alimenti e bevande», si spiega. La concessione avrà una durata di nove anni, con un canone annuale pagabile trimestralmente, 48mila euro annui, 4mila al mese. «Questo investimento è sostenuto da fondi GAL “Colli Esini San Vicino”, con un finanziamento di 102.500 euro per la ristrutturazione e l’adeguamento dell’immobile, mirati a migliorare l’accessibilità e la funzionalità del mercato. Il Mercato coperto rappresenta un’opportunità per valorizzare i prodotti locali e rafforzare l’identità culturale di Fabriano. Si incoraggia una partecipazione attiva per contribuire al rilancio economico e culturale della nostra comunità», si conclude la nota del comune di Fabriano ricordando i termini per la partecipazione: scadenza domande l’8 maggio prossimo, gara fissata per le 10 del 10 maggio, sperando che il canone d’affitto non rappresenti un nuovo ostacolo.