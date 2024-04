Fabriano, cade in terra e non riesce a chiedere aiuto. Salvata dai carabinieri e vigili del fuoco

FABRIANO – Cade nel bagno di casa e non riesce più a rialzarsi né a chiedere aiuto. I carabinieri e i vigili del fuoco di Fabriano, allertati dalla nipote, riescono a salvarla e ad evitare che si potesse sviluppare un incendio nella cucina di casa, a causa di un pentolino rimasto sul gas acceso per moltissime ore e andato completamente bruciato. La donna, una 90enne di Fabriano, è ricoverata, ma solo a titolo precauzionale. L’appartamento non ha subito danni.

I fatti

Una storia a lieto fine a Fabriano quella che si è verificata nella prima mattina di ieri, 23 aprile, intorno alle 8. A quell’ora, infatti, al 112 è giunta una telefonata da parte di una donna che raccontava di non essere riuscita a mettersi in contatto con la propria zia da diverse ore. A raccogliere la segnalazione i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia dei Carabinieri di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci. I militari giunti presso l’abitazione della donna, una 90enne che viveva da sola, hanno citofonato e bussato, non ricevendo alcuna risposta. La porta di casa era chiaramente chiusa dall’interno. E per questo, i militari hanno chiesto l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano. I pompieri hanno forzato la porta di ingresso, aprendola. I soccorritori hanno cercato l’anziana, trovandola riversa in terra, ma cosciente, nel bagno. Era caduta da ore e non era riuscita né ad alzarsi né a chiedere aiuto, visto che il suo cellulare era in un’altra stanza. È stato contattato il 118 dell’ospedale Engles Profili di Fabriano. Nel frattempo, i pompieri hanno visionato le altre stanze, trovando sul gas accesso – da moltissime ore – un pentolino completamente bruciato e a forte rischio innesco per un incendio della cucina. Per fortuna, il tutto evitato. I medici del 118 hanno stabilizzato la 90enne sul posto, trasportandola comunque al Pronto soccorso per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. A solo titolo precauzionale, si è optato per il ricovero dell’anziana. Potrebbe essere dimessa entro poche ore e tornare nella sua casa, sicura e abitabile, dopo l’accurato controllo da parte dei soccorritori.