FABRIANO – Analogico e digitale insieme grazie all’iniziativa “Cammini multimediali” che si svolgerà a Fabriano dal 22 al 24 settembre prossimi all’Oratorio della Carità. Iniziativa organizzata dal PDP, lo storico gruppo del software libero di Fabriano, insieme all’esperto di multimedialità Marco Angelini. L’evento si rivolge a tutte le fasce d’età: previsti anche quattro laboratori per le scuole, dedicati all’incontro con le professioni multimediali e ai mondi della programmazione e dell’intelligenza artificiale, con il PDP che mostrerà opportunità e limiti del rivoluzionario ChatGPT. «Abbiamo inventato un gioco, “Tap! The button”, per i ragazzi e le scuole in cui si approfondiscono i temi delle applicazioni web, dei software liberi, chatgpt e licenze software. Tutta la tecnologia che utilizziamo è basata su software di cui non conosciamo il funzionamento e questa è un’ottima occasione per scoprirne i vari utilizzi», evidenzia Luca Ferroni, Presidente del PDP Free software users group.

Le dichiarazioni

«Il digitale si è imposto con forza nella nostra vita, tutti utilizziamo il cellulare nel quotidiano. È una svolta epocale che imprime velocità a tutte le nostre azioni», dichiara Maura Nataloni, assessore alla Bellezza e alla Cultura di Fabriano. «La tecnologia è entrata senza chiedere permesso. Il digitale oggi rappresenta un cambio di marcia e “Cammini Multimediali” è espressione di come si può sviluppare la comunicazione senza tornare indietro. Sposiamo questa iniziativa e siamo orgogliosi che venga svolta a Fabriano». Per l’assessore al Turismo e Politiche giovanili, Andrea Giombi, «coinvolgere in questo percorso le scuole è un modo per educare i ragazzi all’uso consapevole della tecnologia. Parlare di tecnologia nella città della carta può sembrare un controsenso, ma i ragazzi, e anche noi, ne abbiamo bisogno». Per Maurizio Serafini, assessore alla Comunità e Solidarietà «ottimo offrire un evento alla città e ad una platea diversa dal solito. La città ha bisogno di essere animata e questo è un buon contributo. Aiuta a recuperare il gap con la nuova generazione, ci aiuta ad avvicinarsi al loro linguaggio. Questa è un’ottima occasione per stimolare la città ed i giovani ad interagire tra loro». Infine, Marco Angelini, MGA Multimedia. «Con questo evento vogliamo portare all’attenzione di come i social riescono ad interagire con il mondo attuale e sociale. Lo scopo è far parlare chi parla, questa polifonia di voci locali porta positività alla città di Fabriano. Questa nuova iniziativa può portare turismo e far bene alla città. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo organizzato. Abbiamo coinvolto le scuole, il liceo artistico Mannucci e l’istituto Morea Vivarelli, avremo anche l’istituto Podesti di Chiaravalle. Importante è anche la parte sportiva, ci sarà la presenza di alcuni rappresentanti di basket maschile e femminile che porteranno le loro esperienze».