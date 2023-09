Fabriano: alla guida dell’auto rubata e senza patente, doppia denuncia a carico un 30enne

Questi i risultati dai controlli dei carabinieri messi in atto nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia cittadina: denunce e segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti

FABRIANO – Alla guida di un’automobile rubata e senza aver mai conseguito la patente di guida, doppia denuncia a carico di un 30enne di Cupramontana. Una segnalazione per uso di metanfetamina, 3 grammi trovate nella tasca del pantalone, per un 20enne di Fabriano. E un’ulteriore denuncia per un 45enne sempre di Fabriano che si era messo alla guida di un’auto sotto gli effetti di cannabinoidi e anfetamine. Questi i risultati dai controlli dei carabinieri messi in atto nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia cittadina.

I controlli

Alcune mattine fa i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fabriano, a seguito di un controllo alla circolazione in città, hanno accertato, tramite controlli effettuati all’ospedale Engles Profili, che un 45enne fabrianese si era posto alla guida della propria autovettura sotto gli effetti di anfetamine e cannabinoidi. Oltre alla relativa denuncia, il veicolo è stato sequestrato, la patente ritirata e l’uomo segnalato alla Prefettura di Ancona. Ancora, giovedì scorso di sera i Carabinieri della stazione di Cupramontana, a seguito di una segnalazione da parte di un privato, hanno controllato a bordo di una autovettura un 30enne del posto. I militari hanno accertato che il veicolo era stato rubato la mattina precedente ed il giovane guidava l’auto privo di patente di guida perché mai conseguita. L’auto era restituita al proprietario, il giovane era denunciato per furto e denunciato per guida senza patente. Infine, la Stazione Carabinieri di Cerreto D’Esi notti fa fermava un giovane 20enne fabrianese a bordo di una autovettura non di sua proprietà. Insospettiti dall’atteggiamento nervoso del giovane, eseguivano una perquisizione personale all’esito della quale erano sequestrati 3 grammi di metanfetamina nascosti nella tasca dei pantaloni. L’auto era restituita a persona di fiducia ed il giovane segnalato alla Prefettura di Ancona in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.