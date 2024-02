Fabriano: alla guida con la patente sospesa, sanzionato con una multa da 2.046 a 8.186 euro

FABRIANO – Multe e denunce legate all’abuso di alcol alla guida da parte dei carabinieri della Compagnia di Fabriano nel corso degli ultimi giorni. Un servizio mirato che ha visto militari in borghese e in divisa impegnati in una serie di controlli lungo le principali arterie cittadine e non solo. Attenzionati anche i luoghi di maggiore aggregazione. Il tutto per prevenire qualsiasi tipologia di reato, ivi compresi i furti in appartamento. E far aumentare la percezione di sicurezza dei residenti in città e nelle frazioni.

I controlli

Tra i principali risultati: un 34enne nato e residente a Fabriano è stato controllato in via Dante. I carabinieri lo hanno sottoposto all’alcol test e il risultato è stato di poco inferiore lo 0.8 di concentrazione di alcol nel sangue. Il 34enne è stato multato, sanzione amministrativa pari a 543 euro, oltre al ritiro della patente di guida. Doppia denuncia a carico di un 30enne nato nell’Est Europa e residente a Fabriano che è stato controllato dai militari mentre era in auto in centro storico. Sottoposto all’etilometro, il risultato è stato chiaro: un tasso alcolemico superiore a un grammo per litro. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata. Visto lo stato di alterazione i carabinieri gli hanno chiesto di seguirlo in ospedale per gli accertamenti relativi agli stupefacenti, ma il 30enne si è rifiutato. Di qui la seconda denuncia. Infine, un 40enne del Sud America residente a Fabriano è stato fermato in una frazione della città della carta in orario serale. Aveva un tasso superiore allo 0.8. è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. I miliari hanno poi scoperto nell’atto di ritirargli la patente che in realtà era già sospesa. Dovrà pagare, quindi, una sanzione amministrativa che va da 2.046 a 8.186 euro. In più l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.