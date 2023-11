Fabriano: l’affondo di Danilo Silvi in merito alla chiusura dei parchi cittadini per allerta arancione

FABRIANO – «Il Comune faccia rispettare le ordinanze. Il sindaco mandi i vigili a controllare nei parchi». A sollevare la problematica è il consigliere comunale Danilo Silvi, Fratelli d’Italia Fabriano, in merito all’ordinanza disposta dal sindaco, Daniela Ghergo, di chiusura preventiva dei parchi cittadini per le forti folate di vento, come evidenziato dal bollettino diffuso dalla Protezione civile regionale. «Sia ieri mattina che nel primo pomeriggio in cui era in vigore l’ordinanza, mi sono recato in centro e ho potuto appurare con i miei occhi che, nonostante la chiusura dei parchi con nastro bianco e rosso nei vari ingressi e con apposito cartello, moltissime persone, di tutte le età, passeggiavano indisturbati all’interno del parco comunale Regina Margherita. L’ordinanza è rimasta sulla carta. C’erano anche famiglie sui giochi», scrive il rappresentante dell’opposizione di Fabriano. «Il sindaco Ghergo, oltre ad emettere un’ordinanza per la chiusura dei parchi ad ogni allerta vento, dovrebbe pensare, come ho sempre sostenuto, alla manutenzione del verde e anche al rispetto dell’ordinanza pretendendo più controlli soprattutto da parte degli agenti della polizia locale. Se facciamo le ordinanze e poi nessuno sanziona chi non le rispetta non va bene», prosegue.

Danilo Silvi

La manutenzione

«Chiudere i parchi e basta, non serve a nulla. C’è bisogno di manutenzione, di interventi costanti. Se il vento soffia ancora più forte che facciamo? Chiudiamo anche le strade o i cimiteri?». Secondo il consigliere di Fratelli d’Italia Fabriano, «non possono essere solo i privati a pulire costantemente. Molti, infatti, mi scrivono per segnalare che in prossimità della propria casa puliscono perché non ci pensa nessuno. Mi chiedo – continua Silvi – se questa Amministrazione riuscirà a rimettere gli operatori ecologici in città e nelle frazioni per tenere tutto in ordine, come era un tempo». Il consigliere dell’opposizione di Fabriano auspica, infine, che siano stati effettuati i controlli nei cimiteri di Fabriano e dei paesi e che risulti tutto in ordine considerato l’afflusso di oggi, 2 novembre.