Fabriano Active – Sport in Comune, il progetto destinato ai giovani dai 13 ai 18 anni

FABRIANO – Cinque settimane, nove attività, un solo obiettivo: dare ai giovani un’occasione concreta per crescere, divertirsi e vivere Fabriano in modo nuovo. Un investimento nel futuro della città e del suo tessuto sociale, attraverso lo sport e il benessere condiviso. Fabriano Active – Sport in Comune è il progetto presentato questa mattina in conferenza stampa e avviato dal Comune di Fabriano in collaborazione con Sport e Salute e AST Ancona, la Consulta dello Sport e le associazioni sportive locali (Basket School, Thunder Basket, Pugilistica Fabrianese, Atletica Fabriano, ASD Tiger Team Tkd Fabriano, ASD Fortitudo Fabriano Cerreto, AC Petruio Fabriano, Fabriano ASD Tennis Tavolo e ASD Fabriano Rugby), con il coordinamento dell’Ambito Territoriale Sociale 10. L’iniziativa si svilupperà in cinque settimane, dal 7 luglio al 22 settembre prossimi, con attività pomeridiane gratuite dal lunedì al venerdì, rivolte ai ragazzi dai 13 ai 18 anni. Le aree già identificate per lo svolgimento delle attività sono: il Centro di Aggregazione Giovanile, dove saranno presenti gli istruttori di basket maschile e femminile, tennis tavolo, pugilato e atletica; il campetto in via Fernanda Romagnoli, per le attività di calcio e rugby; il Giardino Caduti del Lavoro, destinato al ciclismo; infine, dal 29 agosto al 5 settembre, si svolgeranno quattro incontri di difesa personale aperti a tutta la cittadinanza presso i Giardini Regina Margherita. Le attività saranno accessibili gratuitamente e non richiedono alcun tesseramento. L’iscrizione sarà semplice, gestita direttamente dagli istruttori o eventualmente dal Comune. I giovani potranno scegliere liberamente l’attività alla quale partecipare.

Le dichiarazioni

«È un progetto che valorizza contemporaneamente i giovani e la città, portando lo sport nei luoghi aperti del nostro territorio – dichiara il Sindaco Daniela Ghergo – C’è un doppio significato: da una parte il beneficio psico-fisico delle attività motorie e dall’altra la possibilità per i ragazzi di esplorare nuove discipline e di riscoprire spazi urbani attraverso il gioco, l’aggregazione e la socialità. Sono convinta che questi elementi, per quanto possano sembrare scontati, rappresentino invece la forza peculiare e originale di questa iniziativa. Abbiamo aderito con convinzione come amministrazione comunale perché crediamo nella funzione preventiva dello sport, soprattutto per le fasce adolescenziali, e nella collaborazione con il ricco tessuto sportivo del nostro territorio. Un grazie speciale a Sport e Salute, all’AST di Ancona, alla Consulta dello Sport, all’Ambito Territoriale e a tutte le associazioni coinvolte: è la prima esperienza di questo tipo per la nostra città e ci auguriamo che possa diventare un modello stabile per gli anni a venire». Per l’assessore allo Sport, Raffaella Busini «si tratta di un’iniziativa nata per stimolare i ragazzi a uscire dalla solitudine delle mura domestiche e dai contesti digitali, per ritrovare il piacere dello stare insieme, muoversi, riscoprire le piazze, i parchi, i campi sportivi come luoghi vivi di relazione e crescita. È un progetto partito con tempi ristretti, ma già significativo. Ci auguriamo che possa diventare un appuntamento strutturato, anche con una versione invernale, compatibilmente con la disponibilità di spazi al chiuso».