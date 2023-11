Fabriano: circa 30 alberi abbattuti, il Sindaco revoca l’ordinanza di chiusura dei parchi pubblici

FABRIANO – Circa 30 alberi malati o a rischio caduta, abbattuti a Fabriano. Il sindaco, Daniela Ghergo, riapre i parchi pubblici cittadini dopo questi interventi in somma urgenza. I giardini e parchi pubblici fabrianesi erano interdetti ai cittadini dal 31 ottobre scorso. Con una prima parziale riapertura il 9 novembre scorso, ma solo per il Parco Unità d’Italia e il parco Aristide Merloni. Oggi, invece, con una nuova ordinanza si dispone la riapertura ai cittadini di tutti i giardini e parchi e questo perché si sono conclusi gli interventi di somma urgenza disposti a seguito delle allerte meteo per vento forte e al fine di eliminare i pericoli per l’incolumità delle persone derivanti da rischi di caduta rami e alberi.

L’ordinanza

«Gli interventi effettuati in somma urgenza hanno determinato l’abbattimento di circa 30 alberi malati o a rischio caduta. I controlli sullo stato degli alberi in città e nelle frazioni proseguiranno in via ordinaria secondo la programmazione individuata prima del verificarsi delle allerte meteo dei giorni scorsi», spiegano dal Comune. Contestualmente alla riapertura dei parchi pubblici cittadini, il Sindaco, accertata la conclusione della situazione di emergenza, ha firmato un’altra ordinanza con la quale ha disposto la chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

L’amministrazione comunale di Fabriano ha sposato una linea prudente a seguito del susseguirsi dei bollettini di allerta meteo, soprattutto per vento forte, che dalla metà di ottobre sono stati diramati dal servizio di Protezione civile regionale. A seguito di questi, una prima volta, a metà ottobre, era stata disposta la chiusura dei giardini e parchi pubblici, ma per un solo giorno. Successivamente, però, il 31 ottobre scorso, nuova ordinanza a firma del Primo cittadino di Fabriano per l’interdizione al pubblico dei parchi. Un’ordinanza che è stata in vigore fino ad oggi e che ha consentito l’effettuazione dei lavori in somma urgenti con l’abbattimento di circa 30 alberi a rischio caduta e/o malati.