Fabriano: 13enne ha una crisi epilettica, famiglia di turisti scortata dai carabinieri in ospedale

FABRIANO – Non solo prevenzione e contrasto a tutte le tipologie di reato, con particolare focus sull’abuso di alcol e droga alla guida, ma anche servizi utili a tutte le persone, turisti compresi, con prontezza di spirito e spirito di abnegazione. Questo dimostra l’intervento, verificatosi nei giorni scorsi, di cui sono stati protagonisti i carabinieri della Compagnia di Fabriano. Una famiglia toscana era di passaggio in città per un periodo di vacanza, quando all’improvviso e inaspettatamente, il loro figlio 13enne ha avuto un attacco epilettico. Presi dal panico, i genitori hanno contattato i soccorsi. Coincidenza ha voluto che proprio in quella zona stesse transitando una pattuglia dei carabinieri. Ai militari è stata segnalata immediatamente l’emergenza con le braccia alzate e con l’utilizzo dei fari. I carabinieri, non appena avuta contezza dei fatti, celermente hanno azionato la sirena per scortare e velocizzare l’arrivo della famiglia al Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili di Fabriano. I sanitari hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso e curato il 13enne. Dopo il necessario tempo in osservazione, è stato dimesso. E i turisti toscani hanno potuto proseguire la loro vacanza nella massima tranquillità, non prima di aver ringraziato i carabinieri di Fabriano per la celerità del loro intervento.

I controlli

Non sono mancati i controlli territoriali da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Fabriano finalizzati al contrasto ad ogni abuso, alcolico e di droga, alla guida. Durante tale servizio, un 20enne neopatentato e domiciliato in città, è stato fermato e controllato a bordo di una autovettura non di sua proprietà. Sottoposto a controllo etilometrico è risultato non negativo all’alcoltest con un valore inferiore a 0,5 g/l, quando per i neopatentati dovrebbe essere pari a zero. Per questo motivo gli è stata ritirata la patente di guida. Stessa sorte è accaduta ad un 18enne, anch’egli neopatentato, domiciliato a Cerreto D’Esi, al quale è stata ritirata la patente di guida poiché il tasso alcolico non era pari a zero come la normativa prevede.