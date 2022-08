Fabio Badiali, sindaco di Castelplanio e vigile del fuoco: la visita del comandante provinciale

CASTELPLANIO – Sindaco ora e vigile del fuoco per sempre. È Fabio Badiali, primo cittadino di Castelplanio e per 30 anni al servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Nei giorni scorsi, Badiali ha ricevuto la visita istituzionale dell’ingegner Pierpaolo Patrizietti, comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Ancona. L’incontro si è svolto nell’ufficio del sindaco, presso il Municipio. Un momento piacevole e anche di ricordi per Badiali che ha saputo coniugare, in maniera eccezionale, l’incarico politico locale e l’attività di Capo reparto dei Vigili del fuoco, unendo umanità e professionalità in entrambi i ruoli che lo hanno visto protagonista.

Il proficuo incontro ha consolidato lo stretto e sinergico rapporto che il Corpo stringe con gli enti territoriali in tema di soccorso pubblico, protezione civile e servizi antincendio. A margine dell’appuntamento l’ingegner Patrizietti ha consegnato a Badiali un particolare crest del Comando dei Vigili del fuoco di Ancona realizzato dall’artista e Vigile del fuoco Angelo Melaranci.