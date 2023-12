Ex Caterpillar verso Imr, il sindaco di Jesi: «Primo passo, continueremo a seguire la vertenza»

JESI – «Registro che dei primi importanti passi per la positiva e rapida definizione degli accordi con i lavoratori ex Caterpillar si siano concretizzati e che l’incontro tra i rappresentanti sindacali e la Imr che ha acquisito la fabbrica di Jesi abbia confermato la scelta di indicare lo stabilimento di Via Roncaglia quale polo della produzione dedicato alla Lamborghini».

Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo all’indomani dell’accordo raggiunto sulla vertenza ex Caterpillar. «Il fatto che già un primo gruppo di lavoratori raggiungerà Teramo per avviare l’attività di formazione e che dall’inizio del prossimo anno arrivino a Jesi le prime attrezzature per la produzione – ha aggiunto il primo cittadino – rappresentano segnali concreti per un avvio dell’attività da giugno, come indicato dall’azienda. Per il raggiungimento di questi risultati l’Amministrazione comunale si è spesa con interlocuzioni e contatti di vario genere e su più livelli, nel rispetto del proprio ruolo istituzionale deputato ad agevolare e stimolare un positivo confronto tra le parti. Resta aperta la questione legata alla cassa integrazione. Continueremo costantemente a seguire anche questo aspetto, fiduciosi che possa andare a buon fine».