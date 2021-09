Jesi, evita un’auto che non si ferma allo stop e finisce contro l’Arco Clementino

L'incidente è avvenuto verso le 14 in viale Cavallotti, una Citroën C3 è finita contro l'Arco Clementino e il conducente è rimasto ferito

JESI – Avrebbe cercato di evitare di scontrarsi con una vettura che, procedendo da viale Cavallotti, non avrebbe rispettato lo stop e quindi, con una manovra d’emergenza avrebbe sterzato andando però a finire dritto contro l’Arco Clementino di Jesi.

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio verso le 14 in viale Cavallotti. Al volante dell’auto che ha impattato contro la colonna dell’Arco, una Citroën C3, c’era un 25enne jesino rimasto ferito. Immediato l’allarme al 112, sul posto sono subito intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 con l’ambulanza della Croce verde, una squadra dei Vigili del fuoco e la Polizia locale per i rilievi di legge e deviare il traffico durante i soccorsi. Il giovane automobilista, rimasto sempre cosciente, è stato trasferito con un codice arancione al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi per gli accertamenti del caso.

La squadra dei Vigili del fuoco di Jesi intervenuta con un’autobotte ha provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. Sul posto anche la polizia Municipale che ha condotto i rilievi e che dovrà ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.