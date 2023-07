Estate con Libera contro le mafie, a Cupramontana e Isola del Piano

Riparte la stagione di E!State Liberi!, i campi di Impegno e Formazione sui beni confiscati alle mafie, con attività di impegno manuale, incontri con i familiari delle vittime innocenti delle mafie, associazioni locali, giornalisti e istituzioni. I campi, con i momenti di formazione e confronto alternati a occasioni di socialità e momenti ludici, sono un’opportunità per migliaia di ragazzi e ragazze di vivere a pieno il valore dell’antimafia sociale e far conoscere la bellezza dei territori coinvolti. Un’immersione nelle tante esperienze di solidarietà, protagonismo positivo e di condivisione all’insegna della lotta alle mafie e la corruzione.

Una nuova edizione tutta marchigiana dei campi di formazione vedrà la luce la prossima settimana dal 09 al 16 Luglio a Cupramontana (AN) e a Isola del Piano (PU), in stretta collaborazione i due beni confiscati ospiteranno un gruppo di giovani che ha scelto l’impegno antimafia anche durante le vacanze estive. Una settimana di formazione per approfondire temi come i Beni confiscati, la memoria e la legislazione antimafia.

A Isola del Piano si svolgerà solamente la giornata d’apertura e ci sarà spazio sia per la testimonianza di parenti di vittime della criminalità sia per la memoria rievocando anche momenti tragici della storia italiana con l’intitolazione un albero di ulivo alla memoria di Gennaro Bartolotta e alle vittime della strage di Punta Raisi del 1978.

Il campo invece proseguirà dal 10 fino al 16 luglio tra il Beato Angelo e il Podere Tufi dove la formazione entrerà nel vivo con un ricco programma di attività. Saranno i volontari di Libera e dello SPI CGIL delle Marche e della Fattoria della Legalità ad animare la vita quotidiana con la gestione delle attività formative e di volontariato. Nella Provincia di Pesaro Urbino la sinergia di diversi gruppi di volontari sensibili ai temi della legalità converge nel cartello associativo noto come Primavera della Legalità e che dal 2016 tiene desta l’attenzione dell’opinione pubblica proponendo ogni anno iniziative e attività formative che coinvolgono la società civile in percorsi di impegno sui temi della legalità.

Tante le attività previste, dalla cura dei quartieri intesi come “beni comuni” ai lavori di manutenzione dei beni confiscati, dal ripristino ambientale al monitoraggio civico

In tutta Italia da giugno ad ottobre sono coinvolte 80 località con oltre 150 esperienze.

Nell’estate 2023 saranno 16 le regioni e 80 località che metteranno a disposizione oltre 3.000 posti che vedranno vivere il nostro impegno, il nostro desiderio di costruire, insieme, un paese migliore e di ricucire a doppio filo il suo straordinario senso di comunità. Da giugno ad ottobre sarà possibile partecipare a più di 150 esperienze in tutta Italia dedicate alla partecipazione di minorenni, maggiorenni, gruppi organizzati (scout, scuole, associazioni, ecc.), gruppi aziendali e gruppi internazionali. Lo faremo, ancora una volta, insieme ai tanti animatori positivi dei territori in rete con Libera, cooperative sociali, associazioni, familiari delle vittime innocenti delle mafie, giornalisti e magistrati e istituzioni.

Oltre ai tanti e tante giovani che raggiungeranno Cupramontana o Isola del Piano, il campo sarà anche l’occasione per molti di intraprendere un viaggio e scoprire altri luoghi ed esperienze, approfittando delle numerose proposte di Libera in tutta Italia.

Per conoscere le proposte dei campi previsti per il 2023 e prenotarne uno, è possibile consultare il sito di Libera (www.libera.it), scrivere a info@estateliberi.it o contattare 06/69770345-37-42-47

FB: https://www.facebook.com/estateliberi