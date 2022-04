Jesi, esce in bici e sparisce: anziana ritrovata dai Carabinieri in stato confusionale a Pianello di Ostra

JESI – Esce di casa in sella alla sua bicicletta ma non fa rientro a casa, senza avvisare i familiari che molto preoccupati, dapprima vanno a cercarla nei luoghi da lei frequentati poi, non riuscendo a rintracciarla, si rivolgono ai Carabinieri della Compagnia di Jesi temendo che le fosse accaduto qualcosa. Grande ansia questa mattina per una 70enne jesina di cui si erano perse le tracce in mattinata. E in effetti qualcosa le era successo: forse, in un attimo di confusione, si era allontanata così tanto da perdere l’orientamento e non riuscire più a comprendere dove si trovasse.

I Carabinieri della Compagnia di Jesi, comprendendo la delicatezza della questione, hanno avviato immediatamente le ricerche estendendole a tutti i Comandi Arma limitrofi. La caparbietà e la dovizia degli operanti hanno consentito di rintracciare la donna in località Pianello di Ostra, chiaramente confusa e smarrita. Fortunatamente stava bene. Una storia a lieto fine, cui gran parte del merito va riconosciuto ai Carabinieri della Compagnia di Senigallia e in particolare ai militari della Stazione di Corinaldo, che hanno individuato la donna dopo circa un’ora e mezzo dall’inizio delle ricerche, scattate verso l’ora di pranzo.

L’anziana è stata subito messa in condizioni di essere visitata dai medici, le sue condizioni generali erano buone. Poi è stata affidata ai famigliari e insieme hanno potuto doppiamente festeggiare la Santa Pasqua. Un intervento condotto in sinergia tra i comandi territoriali del Provinciale di Ancona che mostra come, soprattutto nei giorni di festa, la presenza dei Carabinieri sul territorio sia costante per garantire la sicurezza dei cittadini.