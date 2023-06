Entusiasmo a Fabriano per l’arrivo del treno storico con a bordo oltre 300 viaggiatori

Oltre 300 passeggeri saliti in carrozza questa mattina, dalla stazione di Ancona alla scoperta delle meraviglie marchigiane in un viaggio indietro nel tempo

FABRIANO – Grande entusiasmo per la ripartenza del treno storico a vapore “Ancona-Fabriano-Pergola”. Oltre 300 passeggeri saliti in carrozza questa mattina, 25 giugno, dalla stazione di Ancona alla scoperta delle meraviglie marchigiane in un viaggio indietro nel tempo. In occasione della riapertura della linea Subappennina Italica, dopo gli eventi alluvionali del settembre 2022, si è trattata di una seconda inaugurazione che ha visto tanti appassionati e curiosi, oltre ai rappresentanti delle Istituzioni, fra questi gli assessori regionali Francesco Baldelli e Goffredo Brandoni, e i vertici del Gruppo FS, accompagnare gli oltre 300 passeggeri, lungo tutto il viaggio.

Treno storico riparte da Fabriano

Il viaggio

«Oggi ripartiamo come segno di rilancio anche per le zone alluvionate del settembre 2022. La tratta riapre a finalità turistica e chissà che in futuro non si possa riaprire anche al traffico passeggeri. Con questo splendido mezzo potremo portare i nostri turisti a spasso nel tempo tra i panorami mozzafiato delle nostre valli», le parole di Baldelli.

Ha evidenziato la ferma volontà del Gruppo FS, il direttore territoriale Marche, Abruzzo e Umbria Emilio Covertino. «Dopo il 16 settembre 2022, data nella quale si è verificato l’evento catastrofico che praticamente ha portato alla semi-distruzione in diversi punti del tratto che va da Monterosso a Pergola, ci siamo rimboccati le maniche e il 13 giugno di quest’anno è stato riattivato l’esercizio ferroviario come servizio turistico. Un intervento evidentemente complesso che è costato 15,6 milioni di euro e che si è riuscito ad eseguire grazie ad un lavoro di squadra molto importante gestito dalla Regione che ha sempre dettato i tempi ed è sempre stata presente nei momenti critici e difficili e con la collaborazione di Fondazione FS con cui abbiamo sempre condiviso input, specifiche, pianificazioni; di RF Italia che ha ancora una volta dimostrato tutte le proprie qualità e la capacità di fare la differenza in ogni momento e dalle imprese che hanno sempre fatto un passo in avanti e non indietro nonostante le difficoltà».

Il programma di questo primo viaggio, sulla stessa linea delle scorse edizioni, ha previsto escursioni con navette dedicate ad alcune eccellenze artistiche e paesaggistiche del territorio, dalle Grotte di Frasassi al Museo dei Bronzi Dorati di Pergola, dal Museo della Carta di Fabriano alla Miniera di zolfo di Cabernardi a Sassoferrato. I viaggiatori hanno potuto degustare prodotti tipici durante il tragitto e in alcuni ristoranti del territorio, fino al ritorno in serata. Dopo le prime tre corse di oggi, del 1 e 2 luglio, tutte sold out, il programma prevede le seguenti date: 10 e 26 agosto (corse in notturna), 24 settembre, 15, 25, 29 e 31 ottobre (quest’ultima in notturna), 8, 9 e 10 dicembre.