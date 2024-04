Il Rotary Club Altavallesina-Grottefrasassi al servizio dei cittadini con la “Giornata della Prevenzione Sanitaria”

Ad Angeli di Rosora visite gratuite per neurochirurgia pediatrica e oncologia, a Staffolo visite e screening per giovani e adulti

Il Rotary Club Altavallesina-Grottefrasassi si impegna nuovamente nella promozione della salute e del benessere della comunità con l’iniziativa “Giornata della Prevenzione Sanitaria” nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 aprile. L’evento, guidato dal Presidente Marco Catani, è un esempio dell’impegno civico che il Rotary e i suoi membri manifestano costantemente. La giornata di prevenzione, in programma per sabato 20 aprile presso l’ex ambulatorio di Via Roma (Angeli di Rosora), segna un punto di riferimento importante per l’accesso alle cure e l’informazione sanitaria. Durante la mattinata, dalle 9:00 alle 13:00, i cittadini avranno l’opportunità, anche grazie al Comune di Rosora che mette a disposizione gli ambulatori, di essere visitati gratuitamente da professionisti del calibro del Dott.Roberto Trignani, Responsabile della divisione di Neurochirurgia Pediatrica degli Ospedali Riuniti di Ancona, e del Dott. Giorgio Rossi, già Direttore Medico dell’unità operativa di Oncologia dell’ospedale di Jesi.

La seconda giornata è organizzata a Staffolo per domenica 21 aprile è promossa in collaborazione con il Rotary Club Falconara, presieduto dal dott.Maurizio Diambrini. L’evento si focalizza sulla prevenzione uro-andrologica, offrendo visite e screening gratuiti per diagnosticare precocemente i tumori testicolari e carcinoma prostatico. Le attività previste si svolgeranno dalle 9:30 alle 18:30 e includono visite e screening per i giovani (saranno effettuati controlli specifici per rilevare tumori testicolari e malformazioni) e visite e screening per adulti (controlli per il carcinoma prostatico, una delle principali cause di mortalità tra gli uomini).

Il Dott. Maurizio Diambrini, specialista in urologia, andrologia e sessuologia clinica, sarà a capo delle operazioni mediche, garantendo la qualità e la professionalità delle visite.

L’evento è supportato da una significativa collaborazione con il Comune di Staffolo e la Croce Rossa Italiana di Jesi sezione di Staffolo, che forniranno supporto logistico e operativo, la partnership è fondamentale per il successo dell’evento, poiché unisce risorse e competenze per il benessere della popolazione. L’iniziativa rappresenta un’opportunità eccellente per sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione sanitaria e per dimostrare l’impegno del Rotary Club nel contribuire attivamente alla salute pubblica. Partecipare a questi eventi può rafforzare il legame con la comunità locale e migliorare la consapevolezza su questioni di salute cruciale. La presenza di queste figure di spicco testimonia la qualità e l’importanza dell’evento.