Endometriosi, a Jesi l’incontro sulla legge della Regione Marche per tutelare chi ne è colpita

JESI – Fare il punto sulla tutela delle donne affette da endometriosi, malattia cronica che colpisce il 10% della popolazione femminile, ed esplorare, con l’aiuto di medici specializzati ed esperti, tutti gli aspetti legati alla patologia, dal punto di vista ginecologico, psicologico e sociale. È questo l’obiettivo della conferenza pubblica, organizzata dall’A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi che unisce pazienti volontarie di tutta Italia, nella sala maggiore del Palazzo dei Convegni di Jesi (AN) il 15 aprile 2023 alle ore 17.

Un incontro che sarà utile anche per approfondire i termini della legge regionale, in via di definizione alla Regione Marche, e alla quale l’A.P.E. con le sue volontarie sta dando un contributo. Una normativa che vuole promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce della patologia, che colpisce circa 3 milioni di donne in Italia, ma anche migliorare le cure e la ricerca, istituendo un registro per la raccolta e analisi di dati clinici e sociali sulla malattia, e la Rete dei PDTA – Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, che possano strutturare centri sanitari in tutta la regione. Alla conferenza, moderata da Annalisa Frassineti, presidente dell’A.P.E., parteciperanno: Filippo Saltamartini, vice presidente della Regione Marche e assessore alla sanità, Andrea Ciavattini, direttore UOC ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero G. Salesi di Ancona, Gianluca Grechi, direttore UOC ostetricia e ginecologia dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi, Federica Burattini, dirigente psicologa del consultorio di Jesi e Luca Savelli, direttore dell’UOC ostetricia e ginecologia dell’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. E’ gradita la conferma di partecipazione scrivendo a marche@apendometriosi.it. L’incontro è patrocinato da: Regione Marche, Comune Jesi, Ast Marche.

Cos’è l’endometriosi? L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce in Italia circa il 10% della popolazione femminile in età fertile, anche se i dati sono estremamente parziali e probabilmente sottostimati. I sintomi più diffusi sono: forti dolori mestruali ed in concomitanza dell’ovulazione, cistiti ricorrenti, irregolarità intestinale, pesantezza al basso ventre, dolori ai rapporti sessuali, infertilità nel 35% dei casi. Per una malattia di cui non si conoscono ancora le cause, per la quale non esistono cure definitive né percorsi medici di prevenzione, per limitare i danni che l’endometriosi provoca, è fondamentale fare informazione per creare consapevolezza!

L’A.P.E. è una realtà nazionale che da 18 anni informa sull’endometriosi, nella consapevolezza che l’informazione sia l’unica prevenzione ad oggi possibile.