“Eliminare gli sprechi e fare più utili”, un convegno a Monsano per le aziende del territorio

Al via a Monsano, all'Eco hotel Pineta, l'incontro dedicato alle aziende del territorio che vogliono approcciare in modo concreto la riduzione degli sprechi

MONSANO – “Eliminare gli sprechi e fare più utili con il Lean Management e Strategy”. Questo il titolo dell’evento gratuito in programma oggi, giovedì 8 febbraio alle ore 14:30 all’Eco Hotel Pineta di Monsano (AN), dedicato alle aziende del territorio che vogliono approcciare in modo concreto la riduzione degli sprechi, il miglioramento dell’efficienza della produzione, la riduzione dei costi industriali e dei tempi di consegna, ripensando le logiche di produzione.

Organizzato dalla società internazionale tedesca Keller & Kalmbach, in collaborazione con Make Group e Confapi Industria Ancona, il workshop rivolto a imprenditori, amministratori delegati, direttori generali, responsabili di funzione, permette di approfondire le tematiche “lean thinking”, con focus sui sistemi logistici avanzati nella gestione di materiali di classe C, per ottimizzare i flussi e creare una cultura orientata ai risultati.

Dopo la registrazione dei partecipanti e il welcome coffee, il programma prevede interventi da parte di Michele Montecchiani, direttore di Confapi Industria Ancona, associazione punto di riferimento per le Pmi del territorio, Stefano Carotti, ceo Keller & Kalmbach, Fabrizio Villa, CLS Manager Keller & Kalmbach, Letizia Urbani, Direttore Meccano spa, Matteo Busato, ceo Make Group.