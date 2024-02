Elica: risultati preconsuntivi 2023 con indicatori in tenuta nonostante la domanda in calo

Un utile netto pari a 13,4 milioni di euro rispetto ai 22,5 milioni del 2022. I ricavi si attestano a 473,2 milioni di euro, in flessione del 13,7% rispetto all'anno precedente

FABRIANO – Il consiglio di amministrazione di Elica, gruppo che opera nella realizzazione di sistemi aspiranti da cucina e nella realizzazione di motori elettrici, ha approvato i risultati preconsuntivi 2023 che vedono un utile netto pari a 13,4 milioni di euro rispetto ai 22,5 milioni del 2022. I ricavi si attestano a 473,2 milioni di euro, in flessione del 13,7% rispetto all’anno precedente. La divisione Cooking, che rappresenta il 77% del fatturato totale, ha registrato una flessione del -13,7% (-12,8% a cambi e perimetro costanti). La divisione Motori ha registrato una flessione del -14,5% (-14,6% a cambi e perimetro costante). Il margine operativo lordo (Ebitda) è pari a 48,1 milioni di euro (-15%). «I risultati del 2023 confermano la forza e la velocità di azione del gruppo, pur in uno scenario globale ancora molto complesso, dove la domanda è stata fortemente influenzata dall’alto costo del denaro e dalle persistenti tensioni geopolitiche. In questo contesto, grazie alla solidità della squadra, alla passione di tutte le persone di Elica e alla chiarezza di vedute, abbiamo iniziato a realizzare quelle iniziative di prodotto, distribuzione e comunicazione che saranno le fondamenta dei nostri sviluppi futuri», il commento di Francesco Casoli, Presidente di Elica.

La dichiarazione

«I risultati economici e finanziari 2023 confermano che questa azienda è cambiata. Nel 2018, con un livello di fatturato simile e in assenza del pesante impatto negativo della inflazione dell’ultimo biennio, Elica perdeva un milione, oggi porta a casa oltre 10 milioni di Net Profit. Siamo riusciti a difendere i margini e la cassa, grazie alla flessibilità della nostra struttura industriale e alla capacità di contenere i costi, ma soprattutto grazie al profondo cambiamento realizzato da una squadra eccezionale negli ultimi tre anni. Malgrado una domanda di mercato attesa ancora debole, sia nel segmento Cooking che in quello Motori, continueremo a scommettere su noi stessi, investendo nell’ampliamento dell’offerta prodotti, nelle opportunità che arrivano dalla transizione energetica, nell’espansione della rete di distribuzione e nella nostra brand identity. La recente sponsorship siglata con Ducati s’inserisce perfettamente in questa strategia, volta a valorizzare eccellenza, qualità, performance, tecnologia e italianità, che da sempre ci contraddistinguono», ha concluso Giulio Cocci, Amministratore Delegato di Elica.