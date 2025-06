Elica presenta NikolaTesla Raw: opaco total black, elegante e funzionale

L’iconica linea di piani aspiranti NikolaTesla si veste della finitura Raw: l’opaco total black, elegante e funzionale. La cucina è il nuovo living: un ambiente dove vivere, chiacchierare, accogliere e non più solo cucinare. Alla praticità e alle funzioni degli elettrodomestici si accompagnano sempre più la ricerca di un’estetica di personalità e di materiali capaci di durare nel tempo. Una tendenza che vale anche per i piani aspiranti, che devono garantire risultati rapidi ed efficienti ma anche un design che conferisca vibrante unicità allo spazio-cucina.

È in questo contesto che Elica presenta la nuova collezione NikolaTesla Raw, che rivisita l’estetica dei suoi piani aspiranti più noti in una prospettiva di durevolezza e funzionalità avanzata. La nuova finitura Raw è una dichiarazione di stile che reinterpreta ogni modello con una texture decisa, materica e visivamente impattante, contraddistinta da un vetro total black opaco progettato per resistere nel tempo a graffi, usura, impronte digitali. L’originalità si avverte al primo sguardo e al primo tocco, per un’esperienza di utilizzo inedita e multisensoriale.

La nuova finitura Raw si combina alla perfezione con il design dei modelli NikolaTesla, esaltandone le linee e facilitandone al massimo pulizia e manutenzione. Per una bellezza che rimane inalterata nel tempo.

Elica presenta la nuova collezione NikolaTesla Raw

NikolaTesla Unplugged Raw è il testimonial ideale di questa finitura innovativa. Il suo design paradigmatico passa oggi a un livello superiore. Il vetro opaco nero resistente a graffi e impronte aggiunge carattere a un modello già molto distintivo, contraddistinto da originali manopole ergonomiche: comandi analogici con cui gestire potenza di aspirazione, performance e modalità di cottura, esattamente come alla consolle di uno chef. Non a caso le funzioni sono ispirate al cooking professionale, per sciogliere burro e cioccolato senza mescolare continuamente; ottimizzare le cotture lente; evitare la fuoriuscita di acqua bollente nelle cotture più vivaci.

Si può anche attivare una doppia zona di cottura per cucinare con pentole di grandi dimensioni. L’aspirazione automatica consente di variare la potenza aspirante in base alle cotture avviate, ottimizzando i consumi energetici insieme ai filtri EVO anti-odori, anti-grassi e anti-umidità. Last but not least: è un elettrodomestico in classe A++.



NikolaTesla Fit Raw XL è un altro importante protagonista: potente e versatile, è connotato da una linearità perfetta, totalmente rinnovata dalla nuova finitura opaca total black. Dispone di doppia zona bridge, che attiva e collega zone cottura adiacenti, per cucinare con le pentole più grandi. È progettato per basi da 80 cm ed è dotato di filtri rigenerabili, che possono durare fino a 5 anni evitando sprechi e sostituzioni frequenti. L’attenzione all’impatto ambientale è garantita anche dall’aspirazione automatica, che regola la potenza in base alle zone di cottura attivate, ottimizzando i consumi.

A chi dispone di spazi più piccoli è dedicato il modello NikolaTesla Fit Raw, adatto a basi di soli 60 cm.

Compatto nel design, grande nelle prestazioni, oggi accompagnate dalla piacevolezza multisensoriale e

dalla resistenza nel tempo della nuova finitura.

La collezione NikolaTelsa Raw – la collezioni di piani aspiranti con vetro opaco più ampia sul mercato interpreta le nuove tendenze portando in cucina una nuova estetica dal tocco unico, capace di durare nel tempo. Altri piani aspiranti iconici sono stati rivisitati con la nuova finitura, come NikolaTesla Switch Glow e NikolaTesla One HP, l’icona vincitrice del Compasso D’Oro.

Elica, azienda italiana all’avanguardia nel design e nella produzione di elettrodomestici dedicati al cooking con oltre 50anni di storia e leadership globale nei sistemi aspiranti da cucina. Punto di riferimento europeo nei motori elettrici per elettrodomestici e caldaie da riscaldamento. Circa 2600 dipendenti distribuiti tra l’headquarter di Fabriano e i sette stabilimenti in Italia, Polonia, Messico e Cina: questi i numeri di Elica, perseguiti sotto la costante guida del presidente Francesco Casoli. Risultati ispirati da valori che da sempre guidano ogni progetto, prodotto, attività: il design che coniuga estetica e performance per un’esperienza di cooking straordinaria, l’arte come modello dei processi creativi e del metodo di lavoro e l’innovazione al servizio di una tecnologia capace di esaltare le funzionalità dei prodotti.

