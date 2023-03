Elica, 100% di energia rinnovabile in quasi tutti i siti produttivi in Italia e Polonia

Presentato il "Bilancio di sostenibilità". L'ad di Elica Giulio Cocci: «Attenzione non solo ai prodotti e ai materiali ma anche alle comunità in cui operiamo»

FABRIANO – «In Elica crediamo che sia solo attraverso un’efficace gestione e valorizzazione di tutti gli stakeholder che le aziende ottengono una redditività duratura e il valore viene creato e sostenuto nel lungo periodo. Questo per noi significa, porre attenzione non solo ai prodotti e ai materiali usati nel processo produttivo attraverso soluzioni sempre più innovative e di design, ma anche alle comunità nelle quali operiamo, alle nostre persone, ai processi e necessariamente alle esigenze dei nostri clienti». Queste le parole dell’amministratore delegato di Elica Giulio Cocci a commento della presentazione del Bilancio di sostenibilità della multinazionale, leader globale nei sistemi di aspirazione in cucina, grazie alla produzione di cappe e piani cottura aspiranti.

Il concept scelto da Elica per raccontare il suo impegno nei confronti della sostenibilità è stato “Aspira, Ispira” che rappresenta la capacità di immaginare continuamente soluzioni innovative e sostenibili per il futuro perché ogni grande idea, così come ogni grande impresa, nasce da un’ispirazione. Migliorare la qualità dell’aria è stato da sempre il punto di partenza. Ispirare le persone e il mercato di riferimento è il passaggio successivo.

Nonostante il contesto difficile, Elica nel 2022 ha raggiunto obiettivi particolarmente sfidanti battendo per il secondo anno consecutivo i propri record. Il consolidamento della sua leadership a livello globale è stato reso possibile da ottime performance gestionali e finanziarie e da una strategica “Roadmap di Sostenibilità” basata su tre pilastri: produzione e prodotti a basso impatto ambientale, persone e governance.

Nel corso del 2022, il Gruppo ha utilizzato energia 100% rinnovabile in quasi tutti i suoi siti produttivi in Italia e in Polonia. A questa politica sono state affiancati alcuni progetti di efficientamento energetico che hanno contribuito ad un ulteriore contenimento della nostra impronta di carbonio.

Roadmap di Sostenibilità

Per il 2023, Elica si impegnerà a definire il primo inventario di emissioni di gas a effetto serra (GHG) su tutto il perimetro produttivo del Gruppo e della Supply Chain. Attraverso questo progetto, sarà possibile mappare gli impatti diretti e indiretti per definire progetti di mitigazione nel medio e lungo termine attraverso una roadmap per raggiungere, entro il 2030, il target delle “emissioni nette zero”, in linea con l’Accordo di Parigi del 2015. Già entro il 2025 la “Roadmap di Sostenibilità” prevede una riduzione di CO2 di circa 8500 tonnellate pari al totale delle emissioni rendicontate nel 2022.

Per la divisione Motori, Elica ha in programma la certificazione dell’intera gamma di “Premix Hydrogen 100% Ready” entro il 2024 e di accelerare ulteriormente nel segmento delle pompe di calore, che vedrà la commercializzazione nell’ultimo quarter dell’anno in corso.

Per la divisione Cooking, nel 2023 Elica amplierà anche l’offerta dei piani a induzione di nuova generazione, più efficienti del 40% rispetto alla cottura a gas. Inoltre, i piani aspiranti NikolaTesla già presenti sul mercato, sono dotati di motori Brushless che assicurano alti livelli di silenziosità e un’efficienza energetica fino al 70% maggiore rispetto ai motori tradizionali.