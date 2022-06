Elezioni comunali, Rosora al voto: due candidati per la fascia tricolore. Ecco i loro programmi

In lizza il sindaco uscente Fausto Sassi e l'ex primo cittadino Lamberto Marchetti detto Massimo, già in carica dal 2007 al 2012. Ecco i loro obiettivi

ROSORA – Scontro a due nel piccolo comune di Rosora per la fascia tricolore di sindaco. Due i candidati, l’uscente sindaco Fausto Sassi sostenuto dalla lista civica “è Rosora! La nostra. Sosteniamola.” e l’ex primo cittadino Lamberto Marchetti detto Massimo, già sindaco dal 2007 al 2012 e vice sindaco dal 2002 al 2007 con la lista “Centro sinistra per Rosora”. Conosciamoli nel dettaglio prima della corsa alle urne del 12 giugno, dove vi sarà l’elezione diretta del primo cittadino.

Il candidato Fausto Sassi

Il sindaco uscente Fausto Sassi ci riprova e mette in campo una lista civica che è all’80% una conferma di chi si è già impegnato per il paese. Tre le new entry, indispensabili per i progetti futuri. In lizza con Sassi corrono Paolo Bernardini, Fabiano Bomprezzi, Alessandra Ceccucci, Wendy Coppa, Ahmad Amer Dachan, Claudia Didu, Emanuela Mariotti, Roberto Sabbatini, Mirko Strabbioli e Andrea Venanzi.

«La lista – come si legge nella presentazione – lavorerà per rafforzare l’identità collettiva e lo spirito di appartenenza dei cittadini alla comunità. Pertanto, se è vero che consideriamo auspicabile un’unione dei servizi con i Comuni limitrofi, fondamentale per abbattere i costi e favorire lo sviluppo dell’intero territorio, è altrettanto certo che ci opporremo a qualsiasi ipotesi di incorporazione da parte dei paesi confinanti. In secondo luogo, ci impegneremo per sviluppare le potenzialità del nostro comune, una realtà ricca e composita, che andrebbe valorizzata e armonizzata favorendo le sinergie e l’interazione tra il capoluogo e le frazioni».

Nel dettaglio, Fausto Sassi, se dovesse essere confermato sindaco, punterà sulla riqualificazione del terreno sotto le mura del centro storico di Rosora, l’apertura di una strada comunale che colleghi via Carducci con via Giacomo Leopardi ad Angeli (terreno accanto alla palestra) e la riqualificazione del campetto sportivo di Rosora. Inoltre, la conversione della pista di pattinaggio in campo da basket a fianco alla palestra di Angeli, la costruzione di un nuovo impianto sportivo polivalente nella zona di via Fiume ad Angeli e di un magazzino comunale “green” a basso impatto ambientale dotato di pannelli fotovoltaici nella zona industriale. Importante obiettivo, l’adesione alla Unione Montana e rafforzare la collaborazione tra Comune, Caritas e Servizi Sociali. Poi la costruzione di una scuola d’infanzia adiacente il Polo Scolastico “Giulio Badiali” ad Angeli con relativa mensa fruibile anche dalla scuola primaria e secondaria per consentire la possibilità del tempo pieno scolastico. L’installazione di colonnine per la ricarica delle autovetture elettriche e soprattutto di telecamere di sicurezza nelle aree più sensibili del paese e delle sue frazioni.

Il sindaco uscente Fausto Sassi col simbolo della sua lista; “E’ Rosora! La nostra. Sosteniamola”.

Occhi puntati per Sassi e la sua giunta alla riqualificazione del Borgo (centro storico) attraverso un censimento delle case non abitate del centro storico per favorire ed aiutare i proprietari all’alienazione dei beni immobili a favore della nascita di nuove attività di tipo B&B o alberghi diffusi. Inoltre, favorire una convenzione con gli asili nido dei comuni limitrofi; elaborare, insieme alla Proloco e ad altre associazioni, strategie per coinvolgere i ragazzi dai 14 ai 18 anni in attività ludiche propositive e mantenere viva la collaborazione con la Proloco del Comune incentivando le sagre storiche che vengono svolte da decenni sul territorio del comune attraverso il consolidamento del gruppo “Proloco Young” ed ampliando la collaborazione con la nuova festa di fine scuola / inizio estate che è stata fortemente voluta da questa amministrazione e che potrebbe essere ampliata coinvolgendo anche altri comuni già interessati al progetto. Sarà potenziato l’ufficio postale di Rosora, costruito un luogo di aggregazione pubblico (una piazza) nella frazione di Angeli e con il coinvolgimento degli anziani in attività, si punterà alla riscoperta delle tradizioni e degli antichi mestieri. Tra gli obiettivi, anche quello di rendere partecipe la popolazione nel miglioramento del decoro pubblico urbano; incrementare la pubblica illuminazione su percorsi pedonali e ciclabili. Saranno organizzate delle assemblee pubbliche periodiche per aggiornare la cittadinanza sullo stato di avanzamento dei progetti in programma, per discutere ed accogliere eventuali proposte e suggerimenti. Previsto un potenziamento della Protezione Civile locale con il coinvolgimento delle scuole.

Il candidato sindaco Lamberto Marchetti

Lamberto Marchetti detto Massimo torna alla carica con il suo gruppo di sostenitori della lista “Centro sinistra per Rosora”, in cui mette in campo forze completamente nuove. Sette i componenti della lista che in caso di vittoria saranno tutti eletti al consiglio: Francesco Brunori, Massimo Cardillo Ciccione; Valentina Mercanti; Lorenzo Cimarelli, Marianna Rocconi, Stefano Lucarelli e Arcangelo Spataro.

«Dopo l’esperienza di cinque anni di minoranza – fa sapere Marchetti – il Centro sinistra per Rosora si presenta alle amministrative con l’obiettivo di garantire, per il prossimo quinquennio, una buona amministrazione del paese, caratterizzata da onestà, trasparenza e competenza. Il programma che presentiamo dal confronto tra anime diverse, ma convinte che il governo dell’amministrazione uscente abbia rappresentato un notevole passo indietro per la comunità di Rosora».

Nel suo programma elettorale la lista “Centrosinistra per Rosora” suddivide gli interventi per macro aree di intervento. Per i servizi alla persona, si punterà a far riaprire uno sportello bancario ad Angeli, a produrre aiuti ai neogenitori e distribuire gratuitamente assorbenti alle famiglie con difficoltà economiche; migliorare la condivisione degli spazi, le risorse e i servizi. Attenzione agli anziani, cui saranno messe a disposizione strutture dedicate, come l’ex palazzo Ginestretti, anche attraverso l’affidamento della gestione degli spazi alle associazioni o ai gruppi di privati cittadini. Saranno attivati i servizi di consegna di medicinali e il servizio infermieristico a domicilio. Per i giovani invece, l’obiettivo è contrastare la fuga dal paese con azioni concrete: istituire un’area studio, partecipare a bandi di progetti studio internazionali; attivare corsi e aiutare i 18enni a usufruire di fondi governativi previsti dalla misura 18App. Si interverrà anche sul bilancio comunale: non saranno effettuati tagli ai servizi fondamentali come scuola e servizi sociali, saranno applicate le aliquote minime delle imposte e saranno mantenute le aliquote minime su tributi di competenza comunale (Imu, Tari, Tasi). Sarà valutato l’innalzamento della soglia di esenzione per l’aliquota comunale Irpef. Sul fronte dei lavori pubblici e urbanistica, i primi interventi saranno per le scuole con le manutenzioni ordinarie e straordinarie. La priorità resta comunque la costruzione di una nuova scuola materna ad Angeli con fondi pubblici o alienando beni comunali.

Lamberto Marchetti con il simbolo della sua lista: “Centrosinistra per Rosora”

Manutenzione alle strade e marciapiedi, la sistemazione della strada comunale che collega Tassanare a Castiglioni e la strada comunale di via Fondiglie, allargando via Dante Alighieri e completando via Marconi ad Angeli. Sarà inoltre realizzata una rete ciclo-pedonale in collaborazione con i comuni limitrofi. In progetto anche un impianto fotovoltaico nelle aree di proprietà comunale realizzato sotto forma di comunità energetica che apparterrà al Comune e sarà partecipata dai cittadini che vi vorranno aderire. In programma anche interventi al campo sportivo di Angeli e al campo da tennis di Rosora con annesso parco-giochi, più la manutenzione della palestra. L’impegno di Marchetti e della sua amministrazione sarà anche orientato a una forte attenzione alla situazione lavorativa, alla cultura, sostegno al PTOP (Piano triennale dell’offerta formativa) dell’istituto comprensivo; progetti in rete di educazione ambientale; servizi di assistenza a bambini disabili o con problematiche attraverso convenzione con i centri che operano sul territorio; corsi di lingue, centri estivi comunali e riapertura della biblioteca. Saranno organizzati corsi di primo soccorso in collaborazione con la Croce rossa di Castelplanio e la Croce verde di Serra San Quirico. Attenzione anche all’ambiente, alla sicurezza, tempo libero e sport, associazionismo, amministrazione e cittadini e anche al turismo con un percorso enogastronomico per valorizzare i prodotti tipici locali.