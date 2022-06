ROSORA – I numeri la dicono lunga: i cittadini di Rosora non hanno indugi e hanno scelto di confermare Fausto Sassi, sindaco uscente a capo della lista civica “è Rosora! La nostra. Sosteniamola” come primo cittadino: a lui il 75% delle preferenze. Buona l’affluenza alle urne, alle 19 di ieri aveva votato già il 41,56% degli aventi diritto e alle 23, alla chiusura dei seggi, il 55,89% della popolazione aveva espresso la sua preferenza che quasi per il 77% ha scelto Sassi. Ora si lavora al mandato bis.

Fausto Sassi si conferma sindaco di Rosora

«Sono molto contento – ha detto il sindaco Fausto Sassi -, è un bis piacevole, anche se qualche dubbio francamente lo avevo. Ma ringrazio i cittadini che, come mi avevano garantito nei giorni scorsi, mi hanno confermato la fiducia. Sono molto soddisfatto anche dell’affluenza». Il sindaco Fausto Sassi, che ha nella lista per l’80% persone di fiducia che lo hanno accompagnato nel primo mandato e tre new entry, indispensabili per i progetti futuri, pensa al primo consiglio durante il quale – dopo il giuramento – procederà alla nomina della giunta (composta da 2 assessori più il sindaco) e del consiglio comunale, composto da 7 consiglieri della lista di maggioranza, il sindaco e tre consiglieri della minoranza.

Nella lista vincitrice Paolo Bernardini, Fabiano Bomprezzi, Alessandra Ceccucci, Wendy Coppa, Ahmad Amer Dachan, Claudia Didu, Emanuela Mariotti, Roberto Sabbatini, Mirko Strabbioli e Andrea Venanzi.

«Conto di convocare il primo consiglio entro la fine del mese, non possiamo perdere tempo – dice ancora Sassi – ci sono troppe cose da fare». Intanto stasera si festeggia al ristorante, con un party a sorpresa per il confermato sindaco Sassi.